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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    9 января 2025, 08:49 • Новости дня

    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах

    Командование ВСУ бросило бойцов в Сумской области за отказ минировать территории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что командование оставило их в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории, и они сдались после сильного обстрела.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат, отказавшихся устанавливать противотанковые мины в Сумской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Михаил Костюк. Он отмечает, что их отправили в заброшенный дом, где они провели день, а вечером получили приказ на установку мин. Однако после отказа выполнить задание солдаты оказались под обстрелом, и никто за ними не вернулся, что вынудило их сдаться.

    По словам Костюка, после мобилизации он не получил практически никакого обучения. «Было [дано] понятие, как автомат в руках держать и как им пользоваться. Ну и больше ничему не учили», – отметил пленный. Он добавил, что командование запугивало бойцов, угрожая арестом и отправкой на передовую без защитного снаряжения.

    Также Костюк рассказал о методах давления, используемых командованием. По его словам, солдатам угрожали тюрьмой или насильственной отправкой на передовую без бронежилетов и другой защиты, что усугубляло их положение на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области, а также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать.

    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    7 января 2025, 02:27 • Новости дня
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе

    Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за успехов российской армии Великобритания лишилась возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

    Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 11:10 • Новости дня
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый в Курской области боец с позывным Ягуар, записавший предсмертное обращение в зоне боевых действий. Затем его с тяжелыми ранениями эвакуировали в госпиталь, сообщает группа военного волонтера с позывным Пионер.

    В своем Telegram-канале он указал, что раненого бойца, который записал предсмертное видеообращение в зоне СВО, спасли с поля боя. Он находился в красной зоне, где эвакуация казалась невозможной, но через несколько часов был доставлен в госпиталь.

    Ягуар записал видеообращение к своим товарищам перед тем, как связь с ним оборвалась.

    «Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья», – сказал он.

    У него диагностированы проникающее осколочное ранение в плечо и многочисленные осколки в спине. Состояние бойца стабилизировалось.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

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    6 января 2025, 13:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО

    Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка

    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

    «Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

    «По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.

    «Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.

    ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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    8 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

    Tекст: Мария Иванова

    Первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис, обратив внимание на значительные территориальные потери и неудачные контратаки.

    Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

    Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

    Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

    6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

    По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    7 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ западнее Курахово оказался в полуокружении

    Рогов сообщил о полуокружении украинских войск в районе села Дачное в ДНР

    Гарнизон ВСУ западнее Курахово оказался в полуокружении
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, оказались в полуокружении в районе села Дачное, что подтверждает продвижение российских сил к западным границам региона, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, остатки гарнизона украинских войск, выбитого российскими вооруженными силами из Курахово, оказались в полуокружении в районе села Дачное, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, российские силы продолжают продвижение в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР, а министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады за их решительные действия и мужество.

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    6 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Минобороны: Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате успешных действий российской Южной группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден, сообщили в Минобороны России.

    Этот город являлся крупным укрепленным районом со сложной сетью огневых точек и подземных коммуникаций. За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощную крепость, прикрытую с севера водохранилищем, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Для удержания города украинское командование сосредоточило свыше 15 тыс. военнослужащих, включая формирования националистов и иностранных наемников. В оборонительных действиях участвовали подразделения элитных бригад и много механизированных частей, усиленные артиллерией и танками.

    В результате действий российских войск противник потерял 80% личного состава, что составляет более 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Ежедневные потери ВСУ за два месяца боев под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Установление контроля над Курахово позволило существенно затруднить тыловое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении и пресечь артобстрелы Донецка.

    После взятия города российские войска получили возможность усиливать темпы освобождения территорий Донецкой народной республики. Особо отличились в боях военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявившие мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины перестал оказывать организованное сопротивление. Украинские силы выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове. Зачистка промзоны в Курахово продолжалась всю новогоднюю ночь.


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    6 января 2025, 10:18 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле

    Tекст: Александра Юдина

    В результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области Украины были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по городу Смела в Черкасской области Украины был нанесен в направлении радиоприборного завода, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удары произошли в час ночи. Также в Смеле расположена значительная железнодорожная развязка, через которую проходят составы с военным грузом, что, по его мнению, может быть одной из причин удара.

    Помимо этого, удар был нанесен по военному аэродрому Канатово в пригороде Кировограда. Лебедев уточнил, что прилет произошел в 1.20 ночи в восточной части города.

    Также сообщается об ударе по городу Гайсин в Винницкой области. По словам Лебедева, удар пришелся на вертолетную площадку на окраине города в районе кладбища.

    Помимо прочего, удар был нанесен по району Гайок в городе Белая Церковь Киевской области, где находятся цеха сборки БПЛА ВСУ и аэродром. Лебедев отметил, что удар произошел в 1.45, и указал на наличие там крупных цехов и складских помещений, где, по его словам, «нагло собирали БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по военной базе ВСУ под Первомайском в Николаевской области. До этого подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    8 января 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Владимир сообщил, что российские войска добились стратегического успеха на запорожской линии фронта, пишет РИА «Новости». Они расширят зону контроля западнее Великой Новоселки, освободив около 5 кв/ километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе.

    Рогов отметил, что основной маршрут снабжения боеприпасами и резервами для Вооруженных сил Украины в поселок Великая Новоселка оказался перерезан, украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Он добавил, что поселок находится в полуокружении, что практически блокирует противника.

    Продвижение российских войск также наблюдается в сторону села Новоселка у западной границы Донецкой народной республики. Это продвижение может сыграть значительную роль в дальнейшем укреплении позиций российских сил на данном направлении.

    Рогов подчеркнул, что эти достижения важны для контроля над ситуацией на запорожском фронте и могут оказать значительное влияние на ход боевых действий в регионе.

    Ранее российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил в Великой Новоселке, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.

    Гарнизон ВСУ в поселке находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

    Вначале января Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ, украинские подразделения в этом районе находятся в тяжелом положении, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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    7 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Франция признала дезертирство проходивших в стране обучение украинских солдат

    Министерство обороны Франции признало дезертирство «десятков» украинских солдат во время обучения

    Tекст: Антон Антонов

    «Десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали, сообщило министерство обороны Франции.

    Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на французский генштаб, французская армия «отметила «несколько десятков» дезертиров во время обучения». При этом «украинское командование признало «проблемы» внутри этого подразделения», передает РИА «Новости».

    Эти солдаты находились во французских казармах, откуда «имели право выходить». Указывается, что дезертирство на территории Франции не считается криминальным деянием, французские власти арестовать дезертиров не могли, а у украинских властей было только «дисциплинарное право».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали расследование по статье «дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады «Анны Киевской». Сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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