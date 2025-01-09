Командование ВСУ бросило бойцов в Сумской области за отказ минировать территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат, отказавшихся устанавливать противотанковые мины в Сумской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Михаил Костюк. Он отмечает, что их отправили в заброшенный дом, где они провели день, а вечером получили приказ на установку мин. Однако после отказа выполнить задание солдаты оказались под обстрелом, и никто за ними не вернулся, что вынудило их сдаться.

По словам Костюка, после мобилизации он не получил практически никакого обучения. «Было [дано] понятие, как автомат в руках держать и как им пользоваться. Ну и больше ничему не учили», – отметил пленный. Он добавил, что командование запугивало бойцов, угрожая арестом и отправкой на передовую без защитного снаряжения.

Также Костюк рассказал о методах давления, используемых командованием. По его словам, солдатам угрожали тюрьмой или насильственной отправкой на передовую без бронежилетов и другой защиты, что усугубляло их положение на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области, а также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать.