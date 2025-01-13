Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

Ван Цзисы заявил, что Трамп не привлечет Россию для сдерживания Китая

Tекст: Максим Попов

Об этом сообщил профессор Ван Цзисы, основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможные изменения в отношениях Москвы и Пекина при президентстве Дональда Трампа.

Ван Цзисы отметил, что у некоторых людей, включая жителей Китая, существует мнение, что США могут попытаться переманить Россию для сдерживания Китая. Однако он выразил уверенность в том, что это невозможно.

«Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли переманить Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, я не думаю, что такая возможность существует», – подчеркнул эксперт в ходе дискуссии в Университете Цинхуа.

Профессор также допустил, что Трамп может внести некоторые изменения в российско-американские отношения, но усомнился, что все его слова станут политикой США. Он отметил, что важно следить за действиями, а не только за словами нового президента США.

По словам Ван Цзисы, политика двойного сдерживания, проводимая Вашингтоном, укрепляет отношения между Китаем и Россией, что невозможно изменить Трампу. Эксперт подчеркнул, что Китай знает о невозможности противостоять России, так же как и Россия – Китаю, и трехсторонние отношения останутся неизменными в обозримом будущем.

До этого первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР.