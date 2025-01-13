Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

  • Новость часаСбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»
    В команде Трампа допустили военный вариант решения вопроса с Гренландией
    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в Россию
    Эксперт связал с наследственностью мечту Зурабишвили о войне с Россией
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
    Бербок удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии в Эр-Рияде
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    17 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 04:12 • Новости дня

    Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

    Ван Цзисы заявил, что Трамп не привлечет Россию для сдерживания Китая

    Tекст: Максим Попов

    Пекинский эксперт Ван Цзисы считает невозможным привлечение Дональдом Трампом России на сторону США для сдерживания Китая, поскольку Вашингтон проводит политику двойного сдерживания Москвы и Пекина.

    Об этом сообщил профессор Ван Цзисы, основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможные изменения в отношениях Москвы и Пекина при президентстве Дональда Трампа.

    Ван Цзисы отметил, что у некоторых людей, включая жителей Китая, существует мнение, что США могут попытаться переманить Россию для сдерживания Китая. Однако он выразил уверенность в том, что это невозможно.

    «Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли переманить Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, я не думаю, что такая возможность существует», – подчеркнул эксперт в ходе дискуссии в Университете Цинхуа.

    Профессор также допустил, что Трамп может внести некоторые изменения в российско-американские отношения, но усомнился, что все его слова станут политикой США. Он отметил, что важно следить за действиями, а не только за словами нового президента США.

    По словам Ван Цзисы, политика двойного сдерживания, проводимая Вашингтоном, укрепляет отношения между Китаем и Россией, что невозможно изменить Трампу. Эксперт подчеркнул, что Китай знает о невозможности противостоять России, так же как и Россия – Китаю, и трехсторонние отношения останутся неизменными в обозримом будущем.

    До этого первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР.

    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

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    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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    11 января 2025, 18:29 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки

    МИД: Санкции США против энергетического сектора ставят под угрозу мировые рынки

    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкции США против российских энергетических компаний и чиновников ставят под угрозу стабильность мировых рынков на фоне окончания президентства Джо Байдена, заявили в МИД России.

    Как сообщает МИД России в Telegram-канале, нынешняя администрация США решила ввести новые санкции против российского энергетического сектора, затронув как компании, так и их руководство, включая чиновников Министерства энергетики. Это решение является попыткой нанести ущерб российской экономике на фоне провала стратегии «стратегического поражения Москвы».

    Введение санкций, нацеленное на затруднение экономических связей, принесет ущерб не только российской стороне, но и европейским союзникам США, которым придется переключаться на более дорогие американские поставки. Американское население также пострадает от повышения цен на топливо, что уже не имеет значения перед предстоящими выборами.

    Будущий президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса, оставляя экономическую «выжженную землю» в наследие. Россия, несмотря на враждебные действия, продолжит реализацию крупных проектов в нефтегазовом секторе и импортозамещении, сохраняя свою позицию на глобальном рынке.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    12 января 2025, 18:48 • Новости дня
    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

    Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

    В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

    Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

    «Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

    Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

    Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    10 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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