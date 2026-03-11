Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег

Сийярто: Киев не может придумать объяснение перевозки наличной валюты

Tекст: Антон Антонов

По словам Сийярто, ситуация выглядит подозрительно, поскольку украинская сторона заявляла, что речь идет о транзакции между двумя банками, передает РИА «Новости».

«Думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 млрд евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», – сказал Сийярто.

Министр отметил, что инкассаторские машины были задержаны на шоссе, ведущем не обратно на Украину, а на юг Венгрии. Он пошутил, что логичнее было бы выбрать маршрут через Польшу.

Сийярто также обратил внимание на то, что вся схема вызывает много вопросов, и добавил, что, по мнению венгерских властей, Украина проявляет интерес к определенному исходу выборов в Венгрии. «А по Венгрии бродят 500 млрд форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», – отметил Сийярто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей).