Назван востребованный за рубежом отечественный продукт

Взгляд
26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
Перейти в раздел…

Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Одним из проявлений сектантства является ощущение исключительности, избранности, доходящей до мессианства. Все это мы и наблюдаем с главой ЧВК «Вагнер». В конечном счёте сектантский дух повреждает мышление, в том числе у самих руководителей. Подробности...

Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном

    Новости производства

    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт
    Мишустин анонсировал начало работы российских «цифровых атташе» в 23 странах
    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России
    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение
    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России
    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
    В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий
    Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье
    «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств.

    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт

    Спрос на российский шоколад увеличился в Китае и государствах Таможенного союза

    26 июня 2023, 12:59

    Текст: Вера Басилая

    Шоколад отечественного производства может в скором времени выйти на рынки Египта и Судана, 57% экспорта сладкой продукции приходится на Китай и государства Таможенного союза, сообщила гендиректор «Координационного экспертного совета» Оксана Волошина.

    По ее словам, шоколад в Китай ранее поставлялся из Бельгии, но с 2021 года наблюдается увеличение спроса именно на российский шоколад. Основными потребителями кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, пишет «Вечерняя Москва».

    Также увеличились поставки сладостей из России в Молдавию, Нидерланды, Катар, Йемен, Австралию и Тайвань. Волошина отметила, что по итогам 2021 года Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада в мире.

    За последние несколько лет в России появилось не менее 12 новых независимых марок, которые уделяют большое внимание качеству продукта, заявила Волошина. По ее словам, санкции создали сложности с поставкой какао-бобов, а также вывозом продукции, приходится искать обходные пути доставки сырья. Она отметила, что большая часть экспортеров ароматического какао не вводят санкции против России.

    Ранее московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями.

    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт
    Спрос на российский шоколад увеличился в Китае и государствах Таможенного союза

    26 июня 2023, 12:59

    Текст: Вера Басилая

    Шоколад отечественного производства может в скором времени выйти на рынки Египта и Судана, 57% экспорта сладкой продукции приходится на Китай и государства Таможенного союза, сообщила гендиректор «Координационного экспертного совета» Оксана Волошина.

    По ее словам, шоколад в Китай ранее поставлялся из Бельгии, но с 2021 года наблюдается увеличение спроса именно на российский шоколад. Основными потребителями кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, пишет «Вечерняя Москва». Также увеличились поставки сладостей из России в Молдавию, Нидерланды, Катар, Йемен, Австралию и Тайвань. Волошина отметила, что по итогам 2021 года Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада в мире. За последние несколько лет в России появилось не менее 12 новых независимых марок, которые уделяют большое внимание качеству продукта, заявила Волошина. По ее словам, санкции создали сложности с поставкой какао-бобов, а также вывозом продукции, приходится искать обходные пути доставки сырья. Она отметила, что большая часть экспортеров ароматического какао не вводят санкции против России. Ранее московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями.

    Коментарии (0)
    Мишустин анонсировал начало работы российских «цифровых атташе» в 23 странах

    2 июня 2023, 12:59

    Текст: Ольга Никитина

    При торговых представительствах России в 23 странах будет создана служба «цифровых атташе» для продвижения отечественных IT-разработок за рубежом, о старте проекта объявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «ЦИПР-2023».

    Мишустин отметил, что Россия укрепляет технологический суверенитет и создает собственные IT-решения, применение которых возможно в том числе за рубежом. «Цифровые атташе» станут специальным механизмом, который позволит расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний, передает канал «360» слова премьер-министра. Такие представители будут вскоре назначены в 23 странах, включая Восточную Европу, Карибский бассейн, Ближний и Средний Восток, Африку. Совместные проекты по внедрению отечественного программного обеспечения на предприятиях будут запущены совместно с Белоруссией, отметил председатель правительства. Как напоминает канал, что по программе импортозамещения до 2024 года правительство выделит на софинансирование разработки и внедрения отечественного софта 37,1 млрд рублей. Мишустин заявил также, что отказывающимся от внедрения российских цифровых решений промышленникам в фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслей не удастся «отсидеться» на зарубежных решениях.

    Коментарии (0)
    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    1 июня 2023, 13:19

    Текст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости». По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято. Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.

    Коментарии (0)
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении
    Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей

    1 июня 2023, 11:52

    Текст: Вера Басилая

    Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.

    Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении  обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.

    Коментарии (0)
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России
    «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар

    15 мая 2023, 13:51

    Текст: Вера Басилая

    На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

    По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.

    Коментарии (0)
    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение

    2 мая 2023, 20:09

    Текст: Ольга Никитина

    Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные.

    Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

    Коментарии (0)
    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России
    Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается

    19 апреля 2023, 11:43

    Текст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

    Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги.

    Коментарии (0)
    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
    Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет
    		   
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова.

    Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС. Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза». В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца.

    Коментарии (6)
    В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий

    7 апреля 2023, 14:23

    Текст: Ольга Никитина

    По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

    На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций.

    Коментарии (0)
    Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье
    Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области

    6 апреля 2023, 11:07

    Текст: Александра Юдина

    В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году.

    Коментарии (0)
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............