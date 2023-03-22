Московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями

Московские пекари рассказали об импортозамещении в сфере хлебобулочных изделий

На открытии 28-й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынков производители хлебобулочных изделий рассказали, как справляются с западными санкциями.

Так, московские компании представили собственные проекты и показали современные технологии. В частности, продемонстрирована работа пищевого принтера, который наносит съедобные рисунки на торты, шоколад и печенья, передает «Вечерняя Москва».

Как отметила руководитель отдела продаж компании по производству планшетных принтеров Мария Суханова, принтер разработан в России на основе зарубежной технологии – струя специальной краски выплескивается в нужное место, а чернила съедобны, не изменяют вкуса пищи и не вызывают аллергии.

Впрочем, она заметила, что не все компоненты в принтере отечественные, есть и зарубежные, которые доставляют через параллельный импорт.

Президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова в свою очередь добавила, что объем производства кондитерской продукции за прошлый год, несмотря ни на что, вырос на 1%, однако в этой отрасли происходит перестройка на сырье от новых поставщиков из дружественных стран.

Отмечается, что московские хлебопекарные предприятия могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами – для них разработан ряд антикризисных мер поддержки.

Ранее российский лидер Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.