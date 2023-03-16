|
|
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
|
|
Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь
Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме
Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.
«Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.
«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы.
Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».
Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки»
Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки».
«У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой.
Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших
|
|
Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь.
Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости».
«Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он.
Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался.
«Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков.
Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова
Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова
|
|
Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля.
Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ.
На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля.
«У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин.
В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным».
Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Путин: Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых
|
|
Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит (что этот показатель составит) 4%, кто-то говорит – чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%.
«Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание – речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», – указал он.
Ранее Путин заявил, что профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой».
Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах
Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.
Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.
«Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.
Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны»
Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии
Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС.
«Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин.
«Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он.
Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так.
Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% – 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество
Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
«Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин.
Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции.
Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства.
Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес
Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян
Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС.
Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше».
Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше.
Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса.
Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков
Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин назвал основы ответственного бизнеса
Путин перечислил основы ответственного бизнеса
Ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он отметил, что сегодня стало еще больше возможностей и перспектив для расширения и развития бизнеса в России, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что российские компании не должны упустить этот шанс.
«А то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», – сказал он, подчеркнув, что ситуация является уникальной для многих отечественных компаний.
«Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – заключил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства.