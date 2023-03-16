Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России

Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.

Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».

По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».

«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.

Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».