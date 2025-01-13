Долг осужденного экс-полковника Захарченко превысил 125 млн рублей

Долг экс-полковника Захарченко из-за штрафа достиг 125,5 миллиона рублей

Tекст: Вера Басилая

Долг осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко значительно увеличился. В 2019 году суд назначил ему уголовный штраф в размере 117,99 млн рублей за взяточничество. Обвинение тогда требовало присудить штраф в 494,9 млн рублей, передает РИА «Новости».

В 2020 году судебные приставы возбудили исполнительное производство на сумму свыше 117,2 млн рублей. Однако из-за неуплаты в срок задолженность выросла на 8,2 млн рублей, и сейчас составляет 125 млн 529 тыс. 837 рублей.

В августе прошлого года адвокат Захарченко, Валерия Туникова, сообщила, что он обратился к президенту с просьбой отправить его на СВО, чтобы отработать свой долг перед государством.

Ранее в августе 2023 года Мосгорсуд признал законным приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию.

По мнению Следственного комитета, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.