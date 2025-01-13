Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.22 комментария
Долг осужденного экс-полковника Захарченко превысил 125 млн рублей
Долг экс-полковника Захарченко из-за штрафа достиг 125,5 миллиона рублей
Задолженность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по уголовному штрафу увеличилась на 8,2 млн рублей, достигнув 125,5 млн рублей из-за несвоевременной уплаты, следует из судебных материалов.
Долг осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко значительно увеличился. В 2019 году суд назначил ему уголовный штраф в размере 117,99 млн рублей за взяточничество. Обвинение тогда требовало присудить штраф в 494,9 млн рублей, передает РИА «Новости».
В 2020 году судебные приставы возбудили исполнительное производство на сумму свыше 117,2 млн рублей. Однако из-за неуплаты в срок задолженность выросла на 8,2 млн рублей, и сейчас составляет 125 млн 529 тыс. 837 рублей.
В августе прошлого года адвокат Захарченко, Валерия Туникова, сообщила, что он обратился к президенту с просьбой отправить его на СВО, чтобы отработать свой долг перед государством.
Ранее в августе 2023 года Мосгорсуд признал законным приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.
Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию.
По мнению Следственного комитета, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.