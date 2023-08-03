«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.26 комментариев
Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что приговор суда остался без изменений, передает РИА «Новости».
Ранее суд в совокупности с другими приговорами назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Напомним, полиция задержала Захарченко в 2016 году за несколько эпизодов коррупции, тогда он получил 12,5 лет колонии. Во время обыска в квартире сестры экс-полковника обнаружили склада с почти 9 млрд рублей в разной валюте.