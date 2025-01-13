Несколько объектов инфраструктуры пострадали в районах Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько объектов инфраструктуры в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева, были повреждены. Об этом сообщает глава назначенной украинским правительством военной администрации региона Иван Федоров, передает ТАСС.

Однако в сообщении отсутствует информация о точном количестве поврежденных объектов, а также какие именно объекты пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали почти 400 взрывов под Запорожьем за сутки. Повреждения инфраструктурных объектов произошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Объекты инфраструктуры ранее получали повреждения в Запорожской области.