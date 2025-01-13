Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.22 комментария
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Несколько объектов инфраструктуры пострадали в районах Запорожской области
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы повреждения нескольких объектов инфраструктуры, однако подробности и количество пострадавших объектов не уточняются.
Несколько объектов инфраструктуры в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева, были повреждены. Об этом сообщает глава назначенной украинским правительством военной администрации региона Иван Федоров, передает ТАСС.
Однако в сообщении отсутствует информация о точном количестве поврежденных объектов, а также какие именно объекты пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали почти 400 взрывов под Запорожьем за сутки. Повреждения инфраструктурных объектов произошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Объекты инфраструктуры ранее получали повреждения в Запорожской области.