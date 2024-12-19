В Днепропетровской и Запорожской областях повреждены инфраструктурные объекты

Tекст: Александра Юдина

Как сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, в результате инцидента в Кривом Роге и Никопольском районе были повреждены инфраструктурные объекты. Однако Лысак не предоставил информацию о количестве пострадавших объектов и подробности происшествия, передает ТАСС.

Известно также, что в ночь на четверг в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Она длилась около трех часов, но пока неизвестно, связаны ли повреждения объектов с этим событием.

Также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров сообщил о повреждениях, не уточнив количество поврежденных объектов.

В Запорожской области воздушная тревога была объявлена дважды и длилась более четырех часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в условиях почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС для стабилизации энергосистемы.

На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, среди целей которого были объекты энергетической инфраструктуры.