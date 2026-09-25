Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!0 комментариев
Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву БПЛА
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате нескольких дронов на подлете к городу, спасатели уже ликвидируют последствия падения обломков.
«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал градоначальник в своем официальном блоге в Max.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Они тщательно исследуют территории падения обломков уничтоженных аппаратов.
Ранее в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на пятницу о десяти сбитых дронах, направлявшихся к Москве, а затем еще о семи уничтоженных БПЛА.