Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

Объекты инфраструктуры пострадали в подконтрольных Киеву районах Запорожья

Tекст: Дмитрий Зубарев

В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров, передает ТАСС. В сообщении не уточняется, сколько объектов было повреждено и какие именно.

В ночь на понедельник в этих районах несколько раз объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.

Кроме того, как сообщают официальные ресурсы, в украинской столице также была объявлена воздушная тревога. Предупреждение начало действовать в 7.55 по московскому времени. В красной зоне оказалась и Ровенская область, а ранее предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры, в Одесском районе также были повреждены объекты припортовой и транспортной инфраструктуры, а в Киеве пострадал объект инфраструктуры из-за взрыва.