  • Новость часаНовые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    Власти России заявили о снижении добычи угля
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    Мнения
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    71 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    9 комментариев
    16 декабря 2024, 08:48 • Новости дня

    Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

    Объекты инфраструктуры пострадали в подконтрольных Киеву районах Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько инфраструктурных объектов были повреждены в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву, после объявления воздушной тревоги.

    В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров, передает ТАСС. В сообщении не уточняется, сколько объектов было повреждено и какие именно.

    В ночь на понедельник в этих районах несколько раз объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.

    Кроме того, как сообщают официальные ресурсы, в украинской столице также была объявлена воздушная тревога. Предупреждение начало действовать в 7.55 по московскому времени. В красной зоне оказалась и Ровенская область, а ранее предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры, в Одесском районе также были повреждены объекты припортовой и транспортной инфраструктуры, а в Киеве пострадал объект инфраструктуры из-за взрыва.

    14 декабря 2024, 17:41 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ Дупешко в зоне СВО

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава разведки 25-й бригады ВСУ Николай Дупешко был уничтожен российским БПЛА на Покровском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о начальнике разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майоре Николае Дупешко.

    Поддубный сообщил, что Дупешко был уничтожен в результате удара российского беспилотного летательного аппарата на Покровском направлении. По словам военкора, Дупешко был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

    Ранее военкоры сообщали, что подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.

    До этого украинские власти сообщили, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

    Коментарии (46)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине подтвердили, что сбитый российскими ПВО у Херсона украинский летчик 299-й бригады тактической авиации применял средства поражения иностранного производства, однако не уточнили их наименование.

    Украина признала, что сбитый у Херсона летчик тактической авиации применял иностранные средства поражения, сообщает ТАСС.

     «Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», – заявили в Воздушных силах ВСУ. Однако информации о конкретных типах оружия и модели сбитого самолета предоставлено не было.

    Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что самолет был сбит российскими силами противовоздушной обороны севернее Херсона. Также ранее губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

    Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Коментарии (39)
    14 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа подрывников ВС России, именуемая «хоккеистами», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62.

    Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

    Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

    «Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

    Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

    «В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

    Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

    Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

    Коментарии (2)
    14 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

    Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

    Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

    ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

    Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

    Коментарии (14)
    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

    Коментарии (16)
    13 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

    Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

    На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

    Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

    После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (18)
    13 декабря 2024, 09:11 • Новости дня
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в результате конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли или были ранены более 1 млн человек, и число жертв продолжает расти каждую неделю.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и раненых в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что каждую неделю погибают или получают ранения более 10 тыс. человек с обеих сторон конфликта, передает RT.

    На сайте НАТО также указывается, что украинский конфликт ежедневно приводит к увеличению числа жертв и разрушений. Рютте выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося увеличения количества человеческих потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения. Руслан Татаринов, военный блогер, заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Также сообщалось, что ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек.

    Коментарии (19)
    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    Коментарии (6)
    13 декабря 2024, 10:12 • Новости дня
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

    Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

    Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

    Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

    В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

    Коментарии (6)
    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Коментарии (9)
    Главное
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада
    Рар: Партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    Правительство Израиля одобрило план удвоения населения на Голанских высотах
    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
    Эксперт сообщил о риске раскрытия данных россиян из-за поддельных нейросетей

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам

    Упадок экономики ФРГ должен был стать главным вопросом парламентских выборов в Германии. Однако системные партии страны до сих пор не могут сформулировать планы борьбы с нарастающим кризисом и предпочитают фокусировать внимание избирателей на украинском конфликте. Почему немецких политиков проблемы украинцев заботят больше, чем сложности немцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............