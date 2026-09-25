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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    4 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    25 сентября 2026, 07:14 • Новости дня

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночного налета вражеского дрона на транспорт в районе поселка Пятницкое Белгородской области скончался мужчина, еще один человек получил множественные осколочные ранения, сообщает оперштаб региона.

    Трагедия произошла в Волоконовском округе Белгородской области, передает Оперштаб региона. Беспилотный летательный аппарат нанес целенаправленный удар по грузовому автомобилю.

    От полученных тяжелых травм один мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Второго пострадавшего с осколочными ранениями оперативно доставили в Волоконовскую центральную районную больницу.

    После оказания первой медицинской помощи раненого планируют перевести в Валуйскую больницу для дальнейшего лечения. Само транспортное средство получило серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Валуйки. 17 сентября украинский дрон поразил служебную «ГАЗель» в селе Ржевка. 10 сентября в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа из-за налета дрона погиб мирный житель.

    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине

    Киев заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине

    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    По оценке Минобороны России российские войска за сутки освободили Светлую Долину в Запорожской области и Доброполье малое в ДНР, а также продолжили сжатие кольца окружения в Харьковской области, где под контроль взяты Бузово и Хижняково.

    В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Были отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении Святогоровки.

    За прошедшие сутки были уничтожены более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания.

    Кроме того подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Межевой, Федоровского Днепропетровской области, Благодати, Горняка, Белозерского, Александровки и Андреевки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, бронемашина и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Светлую Долину в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Покровским, Яблоновкой Днепропетровской области, Владимировкой, Софиевкой и Тарасовкой d Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Грушевки, Червоного Оскола Харьковской области, Рубцов и Маяков ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Новоселовки, Беленького, Дружковки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины «Казак» и 23 автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    24 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВС России поразили заводы по производству дронов и центры связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям, производящим беспилотники, и логистическим центрам в Киеве и Одессе, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара России на Украине были поражены предприятия по производству дронов, логистические и телекоммуникационные центры, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве уничтожены объекты по производству и хранению беспилотников, включая цеха компаний «ПЕГАС АРМС» и «Элемент ЮА». Также поражен логистический центр, распределявший дроны, и телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый», обеспечивавшие связь для военных.

    В Одессе удары пришлись по двум логистическим центрам, где хранились военные грузы из Европы. Кроме того, в море поражен танкер с горюче-смазочными материалами, направлявшийся в порт Черноморск для снабжения украинских войск.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры киевского режима.

    Двумя днями ранее российские войска поразили украинские цеха производства беспилотников.

    Кроме того, военные России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.

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    24 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры на подконтрольной киевскому режиму территории, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    Кроме того, удар пришелся по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

    В среду в Киеве фиксировались перебои с доступом в интернет из-за повреждения дата-центров местных провайдеров.

    Напомним, 20 сентября ВС России поразили в Киеве дата-центр.

    В первой половине месяца российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

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    24 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал снижение массовости применения дронов ВСУ

    Полковник Матвийчук: Удары по Киеву снизят массовость применения дронов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские удары по складам комплектующих для беспилотников и телекоммуникационным центрам в Киеве серьезно ослабят систему управления и массовое применение дронов ВСУ, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Киевстар» – это мобильная сеть, она давным-давно уже работает на ВСУ. Ее используют на передке, она закрытая, есть и открытые участки. Я думаю, что это будет, собственно говоря, удар по системе управления. А то, что уничтожены склады с промышленными объектами, такими как запчасти для «Хорнет» и тому подобное, я думаю, что это должно снизить массовость применения таких беспилотных летательных аппаратов», – заявил Матвийчук, передает «Лента. Ру».

    По словам эксперта, промышленность Киева и Киевской области постоянно находится под контролем российской армии. Как только противник пытается восстановить производство или сделать запасы, эти объекты сразу уничтожаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о поражении телекоммуникационных узлов «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    В начале сентября российские войска поразили логистический центр с комплектующими для дронов в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский превратился в «расчеловеченный персонаж» из того, на кого Запад когжа-то делал ставку.

    «То, что это уже такой расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствие аргументации», – заявила дипломат «Вестям».

    Захарова напомнила, что когда-то западники рекрутировали Зеленского под предлогом того, что делают на него ставку, чтобы Украина, как они говорили,  процветала.

    «И вот в результате не только воспитали монстра. А вот, мне кажется, Зеленский в том виде, в котором он вчера подходил к Организации Объединенных Наций, вот именно так и выглядят те самые диктаторы, против которых западники борются. Вот конкретный портрет диктатора», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете», а также назвала украинскую власть сидящим на шее Запада иждивенцем.

    Советник президента России Елена Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном.

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    24 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    ВС России взяли крупный участок обороны ВСУ при освобождении Светлой Долины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные в ходе освобождения Светлой Долины в Запорожской области заняли значительный участок обороны украинских войск и ликвидировали до роты солдат противника, сообщило Минобороны России.

    Контроль над населенным пунктом установили штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», сообщает Минобороны.

    «В ходе продолжительных боев подразделения группировки «Восток» установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населенный пункт. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Взятие Светлой Долины позволило российским силам расширить зону контроля и подорвать устойчивость украинской обороны. Занятый рубеж открывает возможности для дальнейшего продвижения в западном направлении. Противник потерял шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 11 единиц мототехники, 19 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны подтвердило освобождение Светлой Долины в Запорожской области.

    В середине сентября российские войска взяли под контроль более пяти квадратных километров территории при освобождении Розовки.

    В начале месяца штурмовые подразделения группировки «Восток» заняли крупный укрепрайон в районе Червоной Криницы.

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    24 сентября 2026, 09:06 • Новости дня
    Подполье сообщило о переброске подготовленных добровольцев ВСУ к ЧАЭС

    Подготовленных добровольцев ВСУ перебросили к ЧАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебросило в район ЧАЭС хорошо подготовленных добровольцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Украинское командование направило в район Чернобыльской атомной электростанции хорошо подготовленных добровольцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, численность группировки составляет не менее десяти тысяч человек.

    «Большая часть собранных военнослужащих ВСУ – сравнительно молодые, около 30 лет. По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах. Одни мотивированы идеологически, другие – деньгами», – рассказал Лебедев.

    Ранее координатор подполья предупредил о возможной подготовке крупной военной провокации в этом районе. Предполагается, что одной из целей таких действий может стать втягивание Польши в конфликт. В середине сентября российские силовые структуры также фиксировали переброску боеприпасов и войск к станции, что подтверждалось сообщениями местных жителей в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября киевский режим стянул военнослужащих и боеприпасы в район Чернобыльской атомной электростанции.

    В августе украинская армия начала масштабное строительство скрытых траншей в зоне отчуждения.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о принудительном возведении укреплений на участках с высоким уровнем радиации.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    24 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    В Курской области при атаке ВСУ разрушен старинный Георгиевский храм

    ВСУ разрушили старинный Георгиевский храм в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области украинские военные полностью уничтожили православный храм великомученика Георгия Победоносца постройки середины XIX века, сообщили в Московском патриархате.

    Старинный храм великомученика Георгия Победоносца, расположенный в селе Козино Рыльского района Курской области, был полностью разрушен в результате атаки со стороны ВСУ, сообщается на сайте Московского патриархата.

    Отмечается, что жертв и пострадавших среди населения в ходе этого инцидента нет. Разрушенный храм великомученика Георгия Победоносца был возведен в 1844 году.

    На прошлой неделе украинские беспилотники атаковали православный храм в Запорожской области.

    В начале сентября украинский беспилотник атаковал храм Николая Чудотворца в Тамбовской области.

    Всего в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 24 церкви.

    В Московской патриархии объяснили удары украинских военных по православным святыням одержимостью бесами.

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    24 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики, местам хранения БПЛА большой и средней дальности и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Средствами ПВО сбиты 244 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 244 371 беспилотник, 672 ЗРК, 31 019 танков и других бронемашин, 1 780 боевых машин РСЗО, 36 552 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 735 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в четверг ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве.

    Накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    Утром в среду сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе.

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    24 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль харьковские Бузово и Хижняково

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, отметили в Минобороны

    В кольце окружения в Харьковской области за минувшие сутки были взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково, продолжаются бои за освобождение Рубленого и Хрипунов, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям противника в районах Варваровки и Долгенького Харьковской области.

    Потери блокированных формирований ВСУ за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих и две бронемашины.

    Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение Петропавловки, Приколотного и Лозовой в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Питомника, Избицкого, Бережного и Великого Бурлука в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дорошовки, Грунтовки, Иволжанского, Степок и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки противник потерял до 225 военнослужащих, бронемашину и самоходную артиллерийскую установку, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    Днем ранее ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

    А до этого ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.

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