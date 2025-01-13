После схода 22 порожних вагонов в Бурятии возбудили дело

СК возбудил дело о нарушении безопасности движения после схода 22 вагонов в Бурятии

Tекст: Максим Попов

По информации пресс-службы Восточного МСУТ СК РФ, уголовное дело открыто по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода 22 порожних вагонов в Бурятии. Преступление квалифицируется по части первой статьи 263 УК РФ, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в связи с происшествием организована проверка. В результате инцидента произошла задержка одного пассажирского и семи грузовых поездов. Дополнительно ожидается задержка еще одного поезда. Были повреждены объекты инфраструктуры, включая контактную сеть.

По данным МЧС Бурятии, инцидент произошел ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе. Пущены в ход 2 аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска для устранения последствий аварии. Угрозы экологической безопасности не возникло, пострадавших нет, говорится в сообщении.