Кремль положительно оценил намерение Трампа решать вопросы через диалог

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, Москва видит готовность Трампа к диалогу и поддерживают эту позицию, передает ТАСС.

«Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это», – отметил Песков.

По его словам, Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий. Однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

Песков напомнил, что Путин всегда открыт к контактам с международными лидерами, включая президента США. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – подчеркнул он.

Песков также добавил, что конкретные шаги в направлении возможной встречи Путина и Трампа могут возникнуть после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Позднее Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с президентом России.