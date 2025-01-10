Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Кремль положительно оценил намерение Трампа решать вопросы через диалог
Россия приветствует готовность избранного президента США Дональда Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность президента Владимира Путина к встрече, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва видит готовность Трампа к диалогу и поддерживают эту позицию, передает ТАСС.
«Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это», – отметил Песков.
По его словам, Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий. Однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.
Песков напомнил, что Путин всегда открыт к контактам с международными лидерами, включая президента США. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – подчеркнул он.
Песков также добавил, что конкретные шаги в направлении возможной встречи Путина и Трампа могут возникнуть после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Позднее Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с президентом России.