Польша готовится отражать агрессию Украины

Tекст: Станислав Лещенко

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о программе возведения линии оборонительных укреплений на восточных границах Польши еще в мае этого года. Тогда премьер упомянул о планах по фортификации 400-километрового участка вдоль границ с РФ и Белоруссией.

Впоследствии польские власти увеличили предполагаемую протяженность линии укреплений до 800 км: там планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов. Работы по установке первого участка с бетонными ежами на границе с РФ начались 1 ноября и были завершены к концу месяца.

Однако на днях стало известно кое-что еще – тот же Туск сообщил, что «Восточный щит» будет распространен и на границу с Украиной. «Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной – по другим причинам. Однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», – туманно высказался польский премьер в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.

То, что Польша решила отгородиться укреплениями от России и Белоруссии, по нынешним временам не удивляет. Но почему в Варшаве захотели укрепить и свою украинскую границу?

«Варшава уверена, что тот политический режим, который сейчас правит на Украине, долго не сохранится, – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, специалист по Польше. – Там полагают, что уже сейчас следует готовиться к уходу Владимира Зеленского. Правительство Польши не знает, кто именно придет на смену режиму Зеленского, но ничего хорошего от этих преемников не ждет».

По словам Стремидловского, в Польше рассматривают два основных варианта. Один из них заключается в том, что в Киеве по итогам СВО утвердится дружественная России власть. Понятно, что такую власть в Варшаве будут рассматривать в качестве врага.

Но ничем не лучше в глазах поляков и другой вариант – если Зеленского сменит кто-то из его политических конкурентов, придерживающихся идеологии украинского национализма. От сменщиков такого рода поляки тоже не ждут для себя ничего хорошего. В общем, в любом случае от Украины надо отгораживаться.

Станислав Стремидловский указывает на еще один немаловажный нюанс. «В Польше уже заранее твердо знают, что Украина не будет в НАТО. Кто бы ни заменил Зеленского, одно понятно уже сейчас – в Североатлантический альянс Украину не возьмут. Если бы у Киева были какие-то шансы на то, что Запад пойдет навстречу его мольбам относительно НАТО, Туск не стал бы анонсировать строительство укреплений у украинской границы. Состоящие в НАТО страны не отгораживаются друг от друга. Но в НАТО Украины не будет», – подчеркивает политолог. Иными словами, сейчас в Польше рассматривают Украину в качестве «черной дыры», откуда могут вывалиться всевозможные неприятности.

Причем одной из главных опасностей, которая грозит Польше со стороны Украины, в Варшаве считают новую волну беженцев – возможно, еще более крупную, чем предыдущая. Следует напомнить, что Польша толком не смогла справиться с задачей интеграции украинских беженцев, нахлынувших в 2022 году, и отношение к ним со стороны поляков неуклонно меняется к худшему.

В итоге, как следует из свежих опросов, украинцы все чаще стали воспринимать Польшу всего лишь как транзитный пункт на пути в другие страны ЕС. Задерживаться в стране со все более недружелюбным населением они хотят все меньше.

В Польше этих пришельцев обвиняют в тунеядстве, в приверженности бандеровской идеологии, в криминальных склонностях. А недавно в списке претензий появилась новая: в стране регистрируется рост заболеваний корью.

«В прошедшем апреле месячные показатели по болезни превысили более чем в три раза статистику всего 2023 года: в том месяце выявили более 100 случаев этой вирусной инфекции, тогда как за прошлый год в Польше она была зарегистрирована лишь у 36 человек. В 2022-м болезнь выявили всего у 27 детей», – пишет в своем Telegram-канале политолог-полонист Кристина Исмагилова. Вину за это возложили на украинских беженцев, которые мало того что приезжают зачастую с непривитыми детьми, так еще и не хотят прививать своих отпрысков в соответствии с принятым в Польше календарем прививок.

До сих пор украинцев за нарушения такого рода не штрафовали, но все меняется. Государственная санинспекция пообещала усилить контроль за обязательными прививками и беспощадно наказывать тех, кто от них уклоняется. Польские специалисты смотрят на вопрос очень серьезно: они указывают, что дальнейший рост отказов от вакцинации может привести к вспышке эпидемии опасных для жизни заболеваний.

Понятно, что когда полякам становится известно, что из-за «понаехавших» из-за восточной границы у них в стране могут вспыхнуть опасные эпидемии, их отношение к украинцам становится совсем уж негативным. «Отношение поляков к прибывшим к ним украинцам все время меняется в худшую сторону. Вызываемое ими раздражение постоянно нарастает, поляки порядком устали от этих гостей. Это поступательный процесс – и нет никаких оснований ожидать, что он повернется вспять», – полагает Станислав Стремидловский.

По его словам, в Варшаве очень опасаются, что на них вскоре может обрушиться новая волна беженцев. Причем польские власти не исключают, что это произойдет как раз в том случае, если будет заключено перемирие и боевые действия на Украине прекратятся.

Логика тут простая. Сейчас те украинские мужчины, которые не сумели покинуть свою страну, чувствуют себя оказавшимися в ловушке – их беспощадно «бусифицируют» и отправляют в зону боевых действий. Но если пушки вдруг замолкнут и границы откроются, то еще миллионы украинцев моментально воспользуются возможностью сбежать с Украины.

Во-первых, украинцы массово побегут, потому что будут опасаться, что перемирие окажется недолгим, что границы вновь закроются и «бусификация» возобновится. Во-вторых, жить в полуразрушенном государстве, не имеющем никаких перспектив, захочется мало кому.

Однако в Польшу въезд для таких беглецов окажется максимально затруднен – их будут тщательно фильтровать на границе и в массе своей разворачивать в обратном направлении. А тех, кто попытается пробраться в Польшу нелегально, будет ждать «Восточный щит».

Как польские власти объяснят своим гражданам такую смену отношения к украинцам, с которых еще недавно пылинки сдували? В отношениях Польши и Украины есть одна больная мозоль, которую вряд ли удастся исцелить в ближайшее время. Речь идет о жертвах Волынской резни, согласие на эксгумацию могил которых Киев так долго не желал давать. Но на днях глава польского МИД Радослав Сикорский (неудачливый кандидат в президенты Польши) встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. После разговора с ним Сикорский сообщил, что Киев согласился не препятствовать Польше вести поиски и эксгумацию жертв Волынской резни.

Впрочем, и Варшаве обольщаться было бы рано. «Вот когда сотрудники польского Института национальной памяти окажутся на Волыни, тогда точно можно будет сказать, что Киев разрешил эксгумировать жертв резни. А пока что это все не более чем бессмысленная болтовня, – говорит Стремидловский. – За минувшие годы в Киеве уже надавали множество пустых обещаний, да только воз и ныне там». По мнению политолога, украинским властям объективно невыгодно давать разрешение на раскопки, ведь когда польской общественности воочию предъявят останки множества соотечественников, зверски убитых бандеровцами, отношение к украинцам в Польше ухудшится еще больше.

Однако вне зависимости от того, произойдет ли эксгумация или нет, тема резни на Волыни остается долгоиграющим фактором. И ее при случае легко можно будет использовать, когда Польша отгородится от Украины «Восточным щитом» и поставит заслон на пути толп украинских беженцев. Достаточно будет задать вопрос в лоб: дорогие поляки, хотите ли вы соседствовать, ходить по одним улицам с потомками этих убийц?