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Польша готовится отражать агрессию Украины
Польша уже точно знает, что Украина никогда не будет членом НАТО. По крайней мере, по мнению экспертов, именно такой вывод напрашивается из уточненных планов Варшавы по строительству укреплений на своей восточной границе. Есть и еще целый ряд причин, по которым Польша считает необходимым готовиться к обороне на случай обострения отношений, в том числе с Украиной.
Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о программе возведения линии оборонительных укреплений на восточных границах Польши еще в мае этого года. Тогда премьер упомянул о планах по фортификации 400-километрового участка вдоль границ с РФ и Белоруссией.
Впоследствии польские власти увеличили предполагаемую протяженность линии укреплений до 800 км: там планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов. Работы по установке первого участка с бетонными ежами на границе с РФ начались 1 ноября и были завершены к концу месяца.
Однако на днях стало известно кое-что еще – тот же Туск сообщил, что «Восточный щит» будет распространен и на границу с Украиной. «Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной – по другим причинам. Однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», – туманно высказался польский премьер в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.
То, что Польша решила отгородиться укреплениями от России и Белоруссии, по нынешним временам не удивляет. Но почему в Варшаве захотели укрепить и свою украинскую границу?
«Варшава уверена, что тот политический режим, который сейчас правит на Украине, долго не сохранится, – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, специалист по Польше. – Там полагают, что уже сейчас следует готовиться к уходу Владимира Зеленского. Правительство Польши не знает, кто именно придет на смену режиму Зеленского, но ничего хорошего от этих преемников не ждет».
По словам Стремидловского, в Польше рассматривают два основных варианта. Один из них заключается в том, что в Киеве по итогам СВО утвердится дружественная России власть. Понятно, что такую власть в Варшаве будут рассматривать в качестве врага.
Но ничем не лучше в глазах поляков и другой вариант – если Зеленского сменит кто-то из его политических конкурентов, придерживающихся идеологии украинского национализма. От сменщиков такого рода поляки тоже не ждут для себя ничего хорошего. В общем, в любом случае от Украины надо отгораживаться.
Станислав Стремидловский указывает на еще один немаловажный нюанс. «В Польше уже заранее твердо знают, что Украина не будет в НАТО. Кто бы ни заменил Зеленского, одно понятно уже сейчас – в Североатлантический альянс Украину не возьмут. Если бы у Киева были какие-то шансы на то, что Запад пойдет навстречу его мольбам относительно НАТО, Туск не стал бы анонсировать строительство укреплений у украинской границы. Состоящие в НАТО страны не отгораживаются друг от друга. Но в НАТО Украины не будет», – подчеркивает политолог. Иными словами, сейчас в Польше рассматривают Украину в качестве «черной дыры», откуда могут вывалиться всевозможные неприятности.
Причем одной из главных опасностей, которая грозит Польше со стороны Украины, в Варшаве считают новую волну беженцев – возможно, еще более крупную, чем предыдущая. Следует напомнить, что Польша толком не смогла справиться с задачей интеграции украинских беженцев, нахлынувших в 2022 году, и отношение к ним со стороны поляков неуклонно меняется к худшему.
В итоге, как следует из свежих опросов, украинцы все чаще стали воспринимать Польшу всего лишь как транзитный пункт на пути в другие страны ЕС. Задерживаться в стране со все более недружелюбным населением они хотят все меньше.
В Польше этих пришельцев обвиняют в тунеядстве, в приверженности бандеровской идеологии, в криминальных склонностях. А недавно в списке претензий появилась новая: в стране регистрируется рост заболеваний корью.
«В прошедшем апреле месячные показатели по болезни превысили более чем в три раза статистику всего 2023 года: в том месяце выявили более 100 случаев этой вирусной инфекции, тогда как за прошлый год в Польше она была зарегистрирована лишь у 36 человек. В 2022-м болезнь выявили всего у 27 детей», – пишет в своем Telegram-канале политолог-полонист Кристина Исмагилова. Вину за это возложили на украинских беженцев, которые мало того что приезжают зачастую с непривитыми детьми, так еще и не хотят прививать своих отпрысков в соответствии с принятым в Польше календарем прививок.
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До сих пор украинцев за нарушения такого рода не штрафовали, но все меняется. Государственная санинспекция пообещала усилить контроль за обязательными прививками и беспощадно наказывать тех, кто от них уклоняется. Польские специалисты смотрят на вопрос очень серьезно: они указывают, что дальнейший рост отказов от вакцинации может привести к вспышке эпидемии опасных для жизни заболеваний.
Понятно, что когда полякам становится известно, что из-за «понаехавших» из-за восточной границы у них в стране могут вспыхнуть опасные эпидемии, их отношение к украинцам становится совсем уж негативным. «Отношение поляков к прибывшим к ним украинцам все время меняется в худшую сторону. Вызываемое ими раздражение постоянно нарастает, поляки порядком устали от этих гостей. Это поступательный процесс – и нет никаких оснований ожидать, что он повернется вспять», – полагает Станислав Стремидловский.
По его словам, в Варшаве очень опасаются, что на них вскоре может обрушиться новая волна беженцев. Причем польские власти не исключают, что это произойдет как раз в том случае, если будет заключено перемирие и боевые действия на Украине прекратятся.
Логика тут простая. Сейчас те украинские мужчины, которые не сумели покинуть свою страну, чувствуют себя оказавшимися в ловушке – их беспощадно «бусифицируют» и отправляют в зону боевых действий. Но если пушки вдруг замолкнут и границы откроются, то еще миллионы украинцев моментально воспользуются возможностью сбежать с Украины.
Во-первых, украинцы массово побегут, потому что будут опасаться, что перемирие окажется недолгим, что границы вновь закроются и «бусификация» возобновится. Во-вторых, жить в полуразрушенном государстве, не имеющем никаких перспектив, захочется мало кому.
Однако в Польшу въезд для таких беглецов окажется максимально затруднен – их будут тщательно фильтровать на границе и в массе своей разворачивать в обратном направлении. А тех, кто попытается пробраться в Польшу нелегально, будет ждать «Восточный щит».
Как польские власти объяснят своим гражданам такую смену отношения к украинцам, с которых еще недавно пылинки сдували? В отношениях Польши и Украины есть одна больная мозоль, которую вряд ли удастся исцелить в ближайшее время. Речь идет о жертвах Волынской резни, согласие на эксгумацию могил которых Киев так долго не желал давать. Но на днях глава польского МИД Радослав Сикорский (неудачливый кандидат в президенты Польши) встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. После разговора с ним Сикорский сообщил, что Киев согласился не препятствовать Польше вести поиски и эксгумацию жертв Волынской резни.
Впрочем, и Варшаве обольщаться было бы рано. «Вот когда сотрудники польского Института национальной памяти окажутся на Волыни, тогда точно можно будет сказать, что Киев разрешил эксгумировать жертв резни. А пока что это все не более чем бессмысленная болтовня, – говорит Стремидловский. – За минувшие годы в Киеве уже надавали множество пустых обещаний, да только воз и ныне там». По мнению политолога, украинским властям объективно невыгодно давать разрешение на раскопки, ведь когда польской общественности воочию предъявят останки множества соотечественников, зверски убитых бандеровцами, отношение к украинцам в Польше ухудшится еще больше.
Однако вне зависимости от того, произойдет ли эксгумация или нет, тема резни на Волыни остается долгоиграющим фактором. И ее при случае легко можно будет использовать, когда Польша отгородится от Украины «Восточным щитом» и поставит заслон на пути толп украинских беженцев. Достаточно будет задать вопрос в лоб: дорогие поляки, хотите ли вы соседствовать, ходить по одним улицам с потомками этих убийц?