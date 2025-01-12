Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
В Пулково задержали около 90 рейсов из-за погодных условий
Северо-Западная прокуратура сообщила о задержке около 90 рейсов в Пулково
В аэропорту Пулково в Петербурге около 90 рейсов задержаны из-за временных приостановок работы из-за сложных метеоусловий и расчистки взлетной полосы, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что главный транспортный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково мобильную приемную, а глава городской прокуратуры Роман Терентьев выехал в аэропорт для контроля соблюдения прав пассажиров и проведения работ по очистке полосы, передает ТАСС.
Напомним, 12 января Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. В первой половине дня аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за сложных метеоусловий. Во второй половине дня работа была остановлена для расчистки взлетно-посадочной полосы.
Известно, что за три часа после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилет и вылет. Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.