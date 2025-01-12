В Пулково задержали около 90 рейсов из-за погодных условий

Северо-Западная прокуратура сообщила о задержке около 90 рейсов в Пулково

Tекст: Максим Попов

Отмечается, что главный транспортный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково мобильную приемную, а глава городской прокуратуры Роман Терентьев выехал в аэропорт для контроля соблюдения прав пассажиров и проведения работ по очистке полосы, передает ТАСС.

Напомним, 12 января Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. В первой половине дня аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за сложных метеоусловий. Во второй половине дня работа была остановлена для расчистки взлетно-посадочной полосы.

Известно, что за три часа после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилет и вылет. Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.