Российские ученые изучили потенциал пробиотика из верблюжьего молока

Сибирские ученые начали исследовать «чистый» пробиотик из лактобактерии верблюжьего молока

Tекст: Мария Иванова

В Томском гоуниверситете ученые изучают пробиотические свойства лактобактерии, выделенной из ферментированного молока верблюда, сообщает РИА «Новости». Исследование проводится в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда. Основной целью является проверка пробиотических свойств на мухах-дрозофилах.

Ученые пояснили, что лактобактерии Lacticaseibacillus paracasei часто используются в пищевой промышленности. Однако многие штаммы устойчивы к антибиотикам и выделены из фекалий. Найденная команда ТГУ лактобактерия не обладает резистентностью к антибиотикам и была обнаружена в Горном Алтае в верблюжьем молоке.

Цель экспериментов – изучить влияние пяти штаммов этой бактерии на микробиом дрозофил. Этот вид мух выбран из-за высокой плодовитости и схожести метаболических процессов с млекопитающими, что позволяет экстраполировать результаты на человеческий организм.

По информации из университета, полученные данные помогут определить эффективность штаммов в улучшении микробиома. В случае успеха, лактобактерии могут быть использованы не только в производстве кисломолочных продуктов, но и для создания новых пробиотиков.

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