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Эксперт Роспотребнадзора сообщил о 10 тыс. неизученных вирусах животных
Эксперт Роспотребнадзора: 10 тыс. вирусов животных не изучены и опасны для человека
В мире существует приблизительно 10 тыс. вирусов животных, которые еще не изучены и обладают потенциалом межвидового заражения, представляя угрозу для здоровья человека, сообщил директор Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.
Около 10 тыс. вирусов животных остаются неизученными и могут представлять потенциальную угрозу для людей, заявил директор Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев на V Международной научно-практической конференции, посвященной борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает ТАСС.
«Мы еще очень мало знаем о вирусах, существует порядка десятков тысяч неохарактеризованных вирусов животных, которые обладают неустановленным потенциалом в заражении людей», – отметил Кутырев.
Он подчеркнул, что благодаря современным технологиям удается расширять знания о структуре и циркуляции вирусов, которые, будучи менее вирулентными для животных, все же представляют риск межвидового перехода. В числе таких вирусов Кутырев отметил COVID-19 и птичий грипп.
Ранее американский научно-исследовательский институт Скриппса провел исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science. Ученые изучили мутации, необходимые для изменения специфичности вируса птичьего гриппа H5N1 с птиц на людей, и выяснили, что достаточно одной мутации глутаминовой кислоты в лейцин в остатке 226 вирусного гемагглютинина, чтобы вирус стал опасным для человека.
На той же конференции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус гриппа птиц представляет значительную угрозу из-за способности переходить между видами, и необходимо предпринять меры для предотвращения его распространения.
В декабре стало известно, что в Демократической Республике Конго (ДРК) распространился неизвестный вирус, вызывающий головную боль и кровоизлияния, который привел к гибели более 140 человек.
Между тем российские ученые из «Арктического плавучего университета» начали исследование гигантских вирусов из Арктики, возраст которых превышает 30 тыс. лет, а размеры позволяют видеть их под обычным микроскопом.