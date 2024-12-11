Российские ученые нашли в Арктике новый вид бактериофага для лечения инфекций

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые обнаружили в Арктике новый вид бактериофага, сообщает ТАСС.

Артемий Гончаров, завлабораторией в Институте экспериментальной медицины, заявил о потенциале вируса в составе препаратов для лечения бактериальных инфекций. Бактериофаг Escherichia coli flora2c был выделен из почвы в птичьем базаре на острове Западный Нортбрук архипелага Земля Франца-Иосифа.

«Из орнитогенного биосубстрата выделен новый бактериофаг Escherichia coli flora2c. Анализ последовательности его генома позволяет отнести данный вирус к новому виду рода Justusliebigvirus», – отметил Гончаров. Он подчеркнул, что вирусы этого рода перспективны для фаготерапии инфекций, включая инфекции мочевыводящих путей.

Ученый добавил, что полученные результаты подтверждают пользу орнитогенных экосистем Арктики как ресурсной базы для поиска новых бактериофагов, применяемых в медицине. Гончаров также напомнил о прошлых находках микробиологов в Антарктике и об успешной отработке технологий поиска фагов как в полевых условиях, так и на материалах из экспедиций.

Напомним, малоизученная бактерия, вызывающая сепсис, все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, вызывая опасения медиков, сообщают СМИ.

Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий отметил, что устойчивость патогенов к противомикробным препаратам становится биологической угрозой.

Очень медленная разработка новых эффективных противобактериальных средств вызывает обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне растущей проблемы устойчивости микробов к лекарствам.