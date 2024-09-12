Неизвестная «супербактерия» стала угрожать новорожденным по всему миру

Politico: По всему миру новорожденных угрожает неизвестная «супербактерия» NRCS-A

Британские ученые бьют тревогу: по всему миру распространяется малоизученная «супербактерия», которая может быть причиной развития сепсиса у новорожденных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico, бактерия NRCS-A, впервые обнаруженная во Франции около десяти лет назад, устойчива к целому ряду антибиотиков. По словам ученых, бактерия, являющаяся клоном микроорганизмов из рода стафилококков, редко вызывает инфекции у взрослых, но крайне заразна для младенцев. Исследователи предполагают, что широкое распространение бактерии обусловлено тем, что она сохраняется на коже новорожденных и в их кишечнике, что делает ее трудноискоренимой.

В прошлом году в британских отделениях интенсивной терапии новорожденных было проведено исследование, которое показало, что бактерия из рода стафилококков присутствовала на 21% образцов, причем на 75% из них была выявлена именно NRCS-A. Бактерия была обнаружена на кроватках новорожденных, а также в инкубаторах и на ином медицинском оборудовании.

В июне в научном журнале Nature Microbiology была опубликована статья, в которой сообщалось об успешном применении медиками комбинации из антибиотиков и вирусов-бактериофагов в борьбе с «супербактериями», в том числе и с NRCS-A.

В августе стало известно, что Нидерланды столкнулись с серьезной проблемой здравоохранения: в стране растет число случаев заражения супербактериями, завезенными с Украины.