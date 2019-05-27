В трюмах списанного более 60 лет назад эсминца «Гремящий» загорелся мазут

В Североморске произошел пожар на территории центра утилизации списанных кораблей: в трюмах списанного в 1958 году эсминца Северного флота «Гремящий» загорелся мазут.

«Пожар произошел на остове эсминца «Гремящий», горит мазут в трюмах», – сообщили в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

По словам представителя ведомства, в тушении пожара приняли участие пожарные МЧС, а также военизированная пожарная часть, передает «Интерфакс».

При этом комментировать инцидент в центре утилизации списанных военных кораблей отказались.

«Гремящий построили в Ленинграде, его спустили на воду в 1937 года, а в 1939 году ввели в эксплуатацию и приняли в состав Северного флота. Во время Великой Отечественной войны эсминец сопровождал и охранял арктические конвои. В 1957 году он попал в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле.