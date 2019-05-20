Сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского

Официальный портал президента Украины начали обновлять под нового главу государства Владимира Зеленского.

Так, на сайте в понедельник уже появилась информация о принятии присяги новым президентом, а также его биография.

В понедельник Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Зеленский в своей речи в рамках инаугурации заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству. Он также предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях; кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады.