Российского историка в Литве перестали подозревать в шпионаже

Российский историк Валерий Иванов, ранее подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу России по «делу Палецкиса», заявил, что его переквалифицировали в свидетеля.

«Сегодня от следствия я имею документ, в котором меня квалифицируют как свидетеля. Палецкис сидит в тюрьме, ему продлили срок на три месяца, если не больше – я точно не знаю и говорю, основываясь на информации, которая есть в общественном поле. Ему дали срок на тюремное заключение до осени», – сказал историк в интервью baltnews.lt.

Также уточняется, что Иванова в Литве обвиняют в незаконном хранении оружия, которое было найдено у него при обысках «по делу Палецкиса». Сам историк говорит, что все обвинения по этому делу абсолютно не доказаны и являются голословными утверждениями следствия.

«О том предмете, который был найден у меня в шкафу, я напрочь забыл на все эти годы, с тех пор, как мне его дал мой друг, мол, будешь пугать дурачков, если кто-то будет нападать. Они нашли этот сломанный стартовый револьвер. Почему-то они назвали его газовым. Когда велось следствие, они нашли два стартовых шумовых патрона, не газовых, однако они даже не попробовали выстрелить из него, поскольку не смогли бы это сделать – там курок не работает, барабан не стоит на месте, а болтается. Многие вещи говорят о том, что это металлолом и не более того», – рассказал он.

Напомним, в декабре 2018 года спецслужбы Литвы объявили, что раскрыли пророссийскую «шпионскую сеть», в которую якобы входил и бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Иванов также был задержан по подозрению в шпионаже.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг действий спецслужб Литвы, заявивших о раскрытии «шпионской сети».