Пушков объявил о поражении Украины в войне санкций

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение украинских властей ввести новые антироссийские санкции в сфере экономики.

«Если Москва ответит, то это будет очередной удар по украинской экономике, которая уже потеряла многие миллиарды долларов от сокращения российского рынка и поставок нефти из России. В войне санкций Украина неизбежно проигрывает», – подчеркнул Пушков в Twitter.

Украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. В частности, речь идет о промышленных товарах, минеральных удобрениях, сельхозтоварах, транспортных средствах.

В Кремле напомнили, что действия России ранее были спровоцированы именно решением украинских властей.