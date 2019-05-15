Украина ввела новые санкции против России

Украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.

«Это зеркальные меры – эмбарго и спецпошлины на российские товары», – приводит его слова ТАСС.

По словам украинского премьера, ограничения коснутся тех товаров, которые на Украине «полностью производятся» либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив уточнил, что под запретом окажутся некоторые виды промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другое.

По его словам, спецпошлины в отношении российских товаров начнут действовать с 1 августа, передает РИА «Новости».

В минэкономики Украины сообщили, что специальные ограничительные меры будут распространяться на все товары из России, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтических товаров.

В прошлом году Украина приняла решение возобновить действие антидемпинговых пошлин на импорт некоторых видов российских азотных удобрений. После этого крупнейший российский производитель удобрений объявил об уходе с украинского рынка.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений.