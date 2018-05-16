«Еврохим» объявил об уходе с украинского рынка удобрений

«Еврохим» сообщил о продаже своего украинского предприятия компании, которая связана с его бывшим менеджментом.

«EuroChem Group AG, один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, объявляет о продаже своего дочернего предприятия в Украине. Стоимость сделки и ее условия не раскрываются», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

Украинскую «дочку» «Еврохима» продали фирме, связанной с его бывшим менеджментом, указано в заявлении.



Причинами ухода с украинского рынка стали недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений зарубежными компаниями. «Еврохим» также заявил об ожидании дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на рынке удобрений.



Компания намерена продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях на Украине через свое европейское представительство. Отмечается, что группа компаний сосредоточит свои усилия на других растущих рынках.



Холдинг «Еврохим» был основан в 2001 году, он занимается производством азотных и фосфорных удобрений. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG, 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.

Напомним, в середине мая Украина приняла решение возобновить действие антдепинговых пошлин на импорт некоторых видов российских азотных удобрений.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений: из-за остановки работы трех заводов на украинском аграрном рынке сложился дефицит азотных удобрений в размере 34%. Доля азотных удобрений российского производства составляет в этой стране 70%.