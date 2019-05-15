В Кремле отреагировали на новые санкции Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева ввести новые санкции в отношении российских товаров как ответ на меры Москвы, заявил, что действия России ранее были спровоцированы именно решением украинских властей.

«В целом здесь, наверное, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны именно были спровоцированы украинскими властями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле рассчитывают, что в подходах новых украинских властей появятся такие элементы, которые приблизят реализацию минских договоренностей.

«Мы знаем, что есть очень серьезная внутриукраинская проблема на юго-востоке страны, Россия является одним из гарантов минских договоренностей, которые должны быть выполнены. В данном случае есть целый ряд шагов, который должен сделать Киев», – сказал Песков.

Он отметил, что «эти шаги весьма очевидны, они прописаны на бумаге, под которой стоят подписи известных сторон». «Мы рассчитываем, что, возможно, в подходе Украине появятся какие-то новые элементы, которые все-таки приблизят нас к реализации минских договоренностей», – подчеркнул Песков.

Украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

В прошлом году Украина также приняла решение возобновить действие антидемпинговых пошлин на импорт некоторых видов российских азотных удобрений. После этого крупнейший российский производитель удобрений объявил об уходе с украинского рынка.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений.