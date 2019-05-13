На Украине рассказали об успехах своего флота вблизи российских границ на Азове

Корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту в Азовском море, заявил бывший командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев.

Как утверждает Наев, Россия якобы замалчивала этот случай, поскольку российский флот не ожидал такой ситуации и поздно отреагировал на приближение украинских кораблей, сообщает телеканал ТСН.

При этом Наев не сообщил, к какому именно порту подходили ВМС Украины. По его словам, во время операции Киев обеспечил поддержку своих кораблей с воздуха и берега. Также он заявил, что с начала операции в Донбассе российские пограничники ни разу не попытались досмотреть украинские суда.

«Российская ФСБ в начале ООС пыталась осматривать наши корабли, но мы им этого не дали. Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались усмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились. С начала ООС не было ни одного ухода украинского судна», – сказал Наев.

Ранее замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений якобы постоянно блокируют акваторию на Азовском море.

Ранее Наев заявлял, что за год проведения операции на Донбассе были возвращены под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта – хутор Вольный, Пивденное, Шумы.

Напомним, Наев был заменен президентом Украины Петром Порошенко после провала на президентских выборах.