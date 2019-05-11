Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море

Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.

Петренко отметил, что «особенную активность» Россия проявляет в западной части Черного моря, «а именно вокруг незаконно захваченных месторождений нефти и газа на подводном шельфе», сообщает канал «112».

«И то, что касается наших исключительных экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации», – добавил он.

Замминистра уточнил, что контроль прохода через Керченский пролив «остается прерогативой Российской Федерации», а этим якобы «нарушается международное право о свободном гражданском судоходстве».

Ранее сообщалось, что Украина подала на Россию в Международный трибунал по морскому праву из-за задержания украинских судов и моряков в Черном море.

Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что альянс собрался гарантировать Украине проход через Керченский пролив. В МИД Росси ответили, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам Порошенко.

В середине апреля моряки Черноморского флота провели учения в Крыму по безопасности судоходства.