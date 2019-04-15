ЧФ провел учения по безопасности судоходства

Моряки Черноморского флота (ЧФ) России провели учения в Крыму по безопасности судоходства, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

«В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море, в котором приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи», – передает сообщение ЧФ РИА «Новости».

Посты на учениях в нормативные сроки установили радиоэлектронный контакт с назначенными целями, обеспечили точность выдачи данных по надводной обстановке, а также навигационное ориентирование кораблей в море.

Рулев отметил, что радиотехнические подразделения Крымской ВМБ «подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению».

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что в рамках «пакета мер» НАТО против России в Черном море планируется «укрепить разведку» и отправить больше кораблей стран альянса в регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это заявление.