В ДНР опровергли захват украинскими силовиками территории в Донбассе

Заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о взятии под контроль территории в Донбассе является очередной пиар-акцией, заявили в управлении народной милиции Донецкой народной республики.

Речь идет о 24 квадратных километров территории в Донбассе, которые Киев якобы взял под свой контроль, передает РИА «Новости».

«Подобные заявления – не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС. Все подобные заявления украинской стороны вызывают, как минимум, сомнения и не соответствуют действительности», – отметил собеседник.

Отмечается, что подразделения Народной милиции уверено удерживают позиции.

Ранее командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook заявил, что за год проведения операции на Донбассе были возвращены под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта – хутор Вольный, Пивденное, Шумы.

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