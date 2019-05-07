Смену командующего операцией в Донбассе связали с провалом Порошенко на выборах в армии

Назначение генерал-лейтенанта Александра Сырского главнокомандующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе связано с провалом избирательной кампании Порошенко в армии, считают в ООС.

Как рассказал «Страна.ua» источник в штабе ООС, Сырский является человеком главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Муженко, и, назначив Сырского командовать группировкой украинских военных в Донбассе, Порошенко решил стать ближе к Генштабу и Министерству обороны страны.

«Сырский – это генерал старой школы, еще советской. По большому счету, он больше умеет считать и писать различные инструкции и распоряжения. Но это не полевой командир. Назначив Сырского, Порошенко, по сути, отдал ООС в руки «старой» генеральской команды, в пику «новым командирам» из поколения молодых комбригов, которые сделали карьеру в АТО. И таким образом, обеспечил себе поддержку в Минобороны и Генштабе», – сказал источник.

Он рассказал, что прежний главнокомандующий Сергей Наев «ощутимо дрейфовал в своих действиях от Муженко и его команды в сторону молодых комбригов», что подорвало к нему доверие Порошенко, поскольку молодые командиры относятся к президенту негативно, припоминая ему «как войска кинули под раздачу в 2014 году». По словам источника, при обсуждении операций ООС мнение молодых комбригов ценилось выше «великих» стратегических планов генералов из Генштаба и Минобороны». Провал избирательной кампании в войсках окончательно убедил Порошенко сменить главнокомандующего, считает представитель штаба ООС.

Напомним, 6 мая Порошенко назначил новым главнокомандующим ООС в Донбассе разгромленного в Дебальцево генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала назначение Сырского.