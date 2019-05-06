Группировку ВСУ в Донбассе возглавил разгромленный в Дебальцево генерал

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главнокомандующим Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сирского.

«По предложению министра обороны и начальника генштаба ВСУ предусмотрена ротация руководства ООС. Поэтому принял решение на должность командующего ООС назначить генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника генерального штаба ВСУ.

Поздравляю Александра Станиславовича с почетной и ответственной должностью. Желаю умело применить опыт во имя Украины и украинского народа», – написал Порошенко в Facebook.

По информации издания «Страна.ua», с начала боевых действий в Донбассе Сирский занимал пост начальника штаба сил антитеррористической операции (АТО). Новый главнокомандующий известен, прежде всего, участием в боях за Дебальцево, где украинская армия потерпела поражение. Сообщается, что Сирский участвовал в боях за Углегорск, село Редкодуб и в неудачной попытке отбить Логвиново, а также лично руководил отступлением украинцев из Дебальцево. До боевых действий в Донбассе генерал командовал 72-й механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви.

Предыдущий командующий Объединенными силами в Донбассе Сергей Наев занимал эту должность с марта 2018 года. Ранее он был замначальника генштаба. В 2013 году Наев получил звание генерал-майора. Занимал должности начальника сектора «Б», активно продвигал идею превращения Донецкого аэропорта в форпост для дальнейшего наступления на Донецк. Наев был известен своими заявлениями об успехах украинской армии в Донбассе, в частности способности «успешно противостоять» российской авиации и артиллерии ДНР.