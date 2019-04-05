Астронавта США впечатлила рекордно быстрая доставка Россией грузов на МКС

Находящийся на МКС американский астронавт Ник Хейг заявил, что его очень впечатлила самая быстрая в истории доставка грузов с Земли, осуществленную российским кораблем «Прогресс МС-11».

«Гость прибыл на МКС сегодня. Грузовой корабль «Прогресс» установил рекорд по времени – менее трех с половиной часов от старта до стыковки со станцией. Очень впечатляет!» – написал он на своей странице в Twitter.

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» 4 апреля состыковался с МКС через 3 часа 21 минуту после запуска с космодрома Байконур, быстрее всех в мире добравшись с Земли до орбитальной станции.

Обычно российские корабли добираются до станции по стандартной двухсуточной (34 витка) или по короткой шестичасовой (четыре витка) схемам. Впервые по новой схеме удалось отправить корабль «Прогресс МС-09» 10 июля 2018 года. Тогда баллистические условия позволили кораблю долететь до станции за 3 часа 39 минут – на 17 минут больше, чем накануне, передает РИА «Новости».

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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