Российский «грузовик» рекордно быстро долетел до МКС

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС, долетев до станции за 3 часа 22 минуты.

«Грузовик» уже пристыковался к станции, передает РИА «Новости».

«Есть касание! Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС!» – сообщили в Twitter Роскосмоса.

Отмечается, что на МКС доставлены топливо, вода и другие грузы.

ЕСТЬ КАСАНИЕ!



Грузовой корабль #ПрогрессМС11 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это НОВЫЙ РЕКОРД в истории МКС!



Корабль доставил топливо, воду и другие грузы pic.twitter.com/z2AhiIojbs — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14.01 мск. Стыковка планировалась в 17.25 мск.

Грузовой корабль отправился к станции по сверхкороткой схеме – ранее «Прогрессы» отправлялись по двухсуточной схеме за 34 витка вокруг планеты, либо за шесть часов и четыре витка.