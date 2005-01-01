Корабль «Прогресс» отправился к МКС по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур в четверг, 4 апреля, в 14.01 мск; корабль доставит на Международную космическую станцию около 2 тонн грузов, в том числе топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты.

Старт осуществлен с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС, как ожидается, произойдет в 17.25 мск, передает ТАСС.

Грузовой корабль отправился к МКС по сверхкороткой схеме – космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее «Прогрессы» отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля «Прогресс МС-09», который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за три с половиной часа.

В конце марта сообщалось, что график предстартовой подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур неожиданно изменили для дополнительных проверок.