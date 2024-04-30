  • Новость часаПожар площадью 10 тыс. кв. метров произошел под Улан-Удэ
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    Зачем Украина признала себя диктатурой
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    12 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    19 комментариев
    30 апреля 2024, 21:40 • Новости дня

    В Женеве заявили об использовании Киевом кассетных боеприпасов из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атакуют подконтрольные России территории кассетными снарядами, которые Киеву поставляет Вашингтон, но оценить ущерб сложно, заявил официальный представитель женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» Шарль Бешара.

    По его словам, предпринимаются попытки установить ущерб, причиняемый гражданскому населению таким видом боеприпасов, однако с этим возникают определенные трудности, передает РИА «Новости».

    «Мы понимаем, что международные организации или средства массовой информации не имеют доступа к районам, где Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США», – пояснил Бешара.

    Он также отметил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, в том числе касательно запрета на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.

    Ранее ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок под Брянском.

    30 апреля 2024, 08:29 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS

    Рогов: ВСУ ночью обстреляли Крым ракетами ATACMS

    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS
    @ army.mil/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по Крыму, используя ракеты ATACMS, российская система ПВО успешно отразила атаку, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрыт Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

    Коментарии (31)
    30 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    @ Juergen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник призвала грузинских военных не слушать правительство, которое заявляет о том, что против Грузии действует «глобальная партия войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в пригороде Тбилиси Вазиани перед военными на торжествах по случаю 33-й годовщины создания вооруженных сил страны, она обвинила власти в том, что те сегодня «проповедуют, что союзник – не союзник, а враг – не враг».

    Президент заявила, что именно западные союзники «проводили учения грузинским военным, принимали в военных вузах грузинскую молодежь, передавали снаряжение».

    По ее словам, те, кто «сеют противостояние и провокацию, это недруги родины и собственной армии».

    «Заработали черные силы, которые стараются разделить общество, а это на руку врагу», – сказала Саломе Зурабишвили.

    По ее словам, более 30 лет Грузия объединена вокруг европейской перспективы как «пути развития, сохранения независимости, суверенитета, толерантности, идентичности и многообразия».

    Зурабишвили обвинила эти «черные силы» в том, что те «пытаются выставить наших многолетних союзников и партнеров как «неизвестную и безликую глобальную партию войны».

    «Это большая ложь и вредительство», – заявила она.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз в этом году начать с Грузией переговоры о членстве.

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

    Коментарии (17)
    30 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине активно обсуждают отступление украинской армии из Очеретино, поскольку ВСУ практически не препятствовали действиям российских войск, пишет Berliner Zeitung (BZ).

    По данным издания, украинские солдаты оставили свои позиции, не оказав существенного сопротивления ВС России. «Этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины», – отмечает BZ, передает РИА «Новости».

    Военное руководство в Киеве пока не прокомментировало ситуацию, но, по данным издания,уже ведется поиск виновных. Есть все признаки того, что украинские солдаты, ответственные за оборону этого участка фронта, слишком рано покинули свои зоны ответственности, пишет газета.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях.

    Коментарии (11)
    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

    Коментарии (7)
    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    30 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки смогли занять более выгодные позиции сразу на нескольких направлениях, указало российское Министерство обороны во вторник.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России) у Синьковки (Харьковская область), Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также она отразила за сутки пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки, Райгородки (ЛНР) и Крахмального (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 90 человек и американскую гаубицу М777.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 440 человек, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Новобахмутовки и Очеретино (ДНР).

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, три американских БМП Bradley, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и американскую легкую гаубицу М101.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 100 человек, и две гаубицы М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 20 человек.

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    30 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    @ Суды общей юрисдикции г. Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице под стражу помещены пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

    Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалину А. А., Яковца Р. А, передает ТАСС.

    Их арестовали до 27 июня 2024 года.

    Напомним, в ночь на 26 апреля в Москве на аэродроме Остафьево подожгли вертолет.

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    30 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил глава региона Сергей Аксенов.

    Эти суббоеприпасы находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

    Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.

    Коментарии (5)
    30 апреля 2024, 01:47 • Новости дня
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина

    Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х интервью с Александром Дугиным

    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, отметив, что «украинское правительство убило его дочь».

    Видео, опубликованное в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), длится чуть больше 20 минут. Карлсон назвал Дугина «самым известным» политическим философом в России. Указывается, что беседа прошла в Москве, но не уточняется, идет ли речь о той же поездке, во время которой Карлсон записал интервью с президентом России, передает РИА «Новости».

    Карлсон спросил, почему, по мнению Дугина, США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия сами разрушают себя, выступая против собственной природы. Дугин связывает это с индивидуализмом и влиянием протестантизма на англо-саксонские страны, передает РЕН ТВ.

    На вопрос о том, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, стали русофобами, Дугин ответил, что «это не какие-то иррациональные изменения», а реакция на решение России защищать традиционные ценности, которые на Западе пытаются уничтожить, передает RT.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышло интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы.

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    30 апреля 2024, 12:37 • Новости дня
    Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте

    Американский бизнесмен Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте

    Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что вопрос взятия Одессы российской армией стал последним нерешенным в конфликте на Украине после заявления главкома ВСУ Александра Сырского о плачевной ситуации в зоне боевых действий.

    По его мнению, исход конфликта уже очевиден, и нерешенным остается пока только вопрос Одессы, передает телеканал 360.

    Маск отметил, что в будущем Россия полностью освободит Херсонскую и Запорожскую области, а также территории ДНР и ЛНР.

    Заявление Маска вызвало широкий резонанс в сети.

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    30 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

    Астроном Уолтер счел гамма-всплески возможной причиной уничтожения цивилизаций

    Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инопланетные цивилизации могли погибнуть из-за гамма-всплесков, предположил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер.

    Гамма-всплески случаются во всех галактиках с частотой примерно раз в 100 млн лет, за 1 млрд лед должны погибнуть множество цивилизаций, которые могли существовать, сказал Уолтер в интервью Daily Mail, передает РИА «Новости».

    Такие гамма-лучи могут ликвидировать любую жизнь примерно на 10% всех планет в галактике, они редки и «четко направлены», к ним не получится подготовиться, заключил ученый.

    В 2018 году астрофизики сообщали, что в одном из созвездий Млечного пути есть двойная звездная система, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

    Коментарии (5)
    30 апреля 2024, 03:00 • Новости дня
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Один из убитых в Германии украинских солдат оказался десантником

    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Личность одного из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, установлена, он служил в десантно-штурмовых войсках, сообщило командование его подразделения.

    Убит военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ вооруженных сил Украины. Украинская сторона сообщила, что он был ранен в боях за Белогоровку в 2023 году, передает РИА «Новости».

    Генпрокуратура Мюнхена и главное полицейское управление Юга Верхней Баварии сообщили, что подозреваемый – «57-летний гражданин России» – проживал в Германии с начала 1990-х годов.

    По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом, передает ТАСС.

    Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны
    @ Kirill Nazipov/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский является «главным злом» страны, выразила мнение на YouTube-канале Walk&Talk украинская телеведущая Снежана Егорова.

    По ее словам, Зеленский «всех обманул, не садится на стол переговоров, бросая все в топку», просит больше оружия, «грабит и наживается на вооруженном конфликте», передает Ura.ru.

    Телеведущая назвала украинского президента «тупорылым чертом», который «убивает людей тоннами».

    «Зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», – напомнила Егорова о своих предупреждениях.

    Тем временем Зеленский продолжает просить Запад ускорить поставки оружия Украине.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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