Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
В Женеве заявили об использовании Киевом кассетных боеприпасов из США
Украинские войска атакуют подконтрольные России территории кассетными снарядами, которые Киеву поставляет Вашингтон, но оценить ущерб сложно, заявил официальный представитель женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» Шарль Бешара.
По его словам, предпринимаются попытки установить ущерб, причиняемый гражданскому населению таким видом боеприпасов, однако с этим возникают определенные трудности, передает РИА «Новости».
«Мы понимаем, что международные организации или средства массовой информации не имеют доступа к районам, где Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США», – пояснил Бешара.
Он также отметил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, в том числе касательно запрета на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок под Брянском.