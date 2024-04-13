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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    10 комментариев
    13 апреля 2024, 17:37 • Новости дня

    ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок под Брянском

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ кассетными снарядами обстреляли районный центр Суземка в Брянской области, где пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Женщине оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

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    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    13 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр

    Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания одного из районов

    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Он пояснил, что ВСУ пытаются оборонять микрорайон на востоке Часова Яра. Кимаковский пояснил, что освобождение города открывает сразу три направления, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом  Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    13 апреля 2024, 04:20 • Новости дня
    Взрыв автомобиля Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Взрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие квалифицировало взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

    «Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Напомним, что в пятницу на севере Москвы у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Владелец автомобиля, Василий Прозоров, получил ранения.

    Позже Прозоров заявил, что считает произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

    Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»

    Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»
    @ Quentin De Groeve/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Для Украины Владимира Зеленского все кончено, он находится в тяжелом положении, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает  РИА «Новости».

    Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.

    Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.

    Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.

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    13 апреля 2024, 10:35 • Новости дня
    Пушков назвал оторванными от реалий слова Шольца о разговоре с Путиным

    Сенатор Пушков: Условие Шольца для разговора с Путиным не отвечает реалиям

    Пушков назвал оторванными от реалий слова Шольца о разговоре с Путиным
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным условие не вписывается в реальность, он изрекает вещи в жанре «геополитического фэнтези», заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков процитировал в своем Telegram-канале Шольца, который заявил, что поговорит с Путиным, когда тот «выведет войска с Украины»

    Сенатор расценил слова канцлера, как «геополитическое фэнтези», которые отражающую западную доктрину, оторванную от реальности. По словам Пушкова, два года назад такие заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой действительности, но сейчас ход событий противоречит ожиданиям Шольца.

    Пушков предположил, что канцлеру не удастся никогда поговорить с Путиным при выдвинутых им условиях. «Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда», – заметил он.

    «Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», – сделал вывод сенатор.

    Кроме того, по словам Пушкова, визит Шольца в Пекин, куда он отправляется, чтобы надавить на Си Цзиньпина вслед за Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, потерпит неудачу, потому что у западных лидеров есть удивительная способность – не учиться на собственных ошибках и просчетах, даже если они стали всем очевидны.

    Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с Путиным, когда в Кремле решат прекратить боевые действия на Украине и осознают необходимость вывода войск.

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    13 апреля 2024, 12:01 • Новости дня
    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ

    РИА «Новости»: Обнаружен приказ Сырского, в котором признаются угрозы командирам и дезертирство в ВСУ

    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об укреплении дисциплины в украинских войсках с целью пресечения угроз командирам, неподчинения приказам, а также дезертирства, следует из документа.

    В документе указано, что командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с проблемой, которая касается совершения украинскими солдатами военных уголовных правонарушений.

    Приказ Сырского предусматривает внедрение единой системы работы должностных лиц ВСУ и других служб совместно с правоохранительными органами для предотвращения совершения уголовных преступлений солдатами, передает РИА «Новости».

    В числе уголовных правонарушений ВСУ названы: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

    В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений, при этом предусмотрена возможность вернуться в строй.

    Ранее сообщалось, что остановка военной помощи со стороны США вызвала рост дезертиров в рядах ВСУ.

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    13 апреля 2024, 12:29 • Новости дня
    Аналитик объяснил цели ударов России по украинским газовым хранилищам

    Аналитик Марцинкевич: Удары России по украинским газовым хранилищам лишают Украину заработка

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности его закачки и извлечения, что исключает использование хранилища в качестве таможенного склада газа для европейских компаний, заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

    По его словам, повреждена система распределения газа, а также газоперекачивающие агрегаты, что делает невозможным как закачку, так и извлечение газа из хранилищ, передает РИА «Новости».

    Марцинкевич также отметил, что для работы ПХГ необходима электроэнергия, которой на западе Украины сейчас не хватает из-за повреждения генерирующих мощностей, а значит планы киевского режима использовать для заработка хранилище сорваны. Эксперт уверен, что европейские компании не будут так рисковать.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины.

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    13 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Число погибших после атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти человек
    Число погибших после атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти человек
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Кристина Цыцура

    Число погибших при атаке ВСУ на Токмак увеличилось до десяти человек, двое числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Он сообщил в своем Telegram-канале, что спасатели достали из-под завалов тела взрослого и ребенка.

    Ранее сообщалось, что ВСУ, по предварительным данным, обстреляли город ракетами Storm Shadow.

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    13 апреля 2024, 14:27 • Новости дня
    Британский генерал предрек скорое поражение Украине

    Экс-командующий войсками Британии Бэрронс: Украине грозит поражение в 2024 году

    Tекст: Вера Басилая

    Киев испытывает острый дефицит боеприпасов, войск и средств ПВО, что может привести к прорыву российских сил и их дальнейшему продвижению вглубь Украины, заявил Би-би-си экс-командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

    Бэрронс подчеркнул, что нехватка ресурсов у Украины обусловлена, в том числе, политическими разногласиями на Западе. Страны НАТО не могут договориться о единой стратегии поддержки Киева, что негативно сказывается на его обороноспособности, передает RT.

    Генерал также отметил, что Россия готовит крупное наступление на лето 2024 года, в случае успеха которого украинские войска могут оказаться не в силах сдержать наступление противника.

    Военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что в Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя.

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