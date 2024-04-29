29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Дипломаты не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии
В генконсульстве не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии
Генеральное консульство России в Бонне не может подтвердить информацию, что задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком Мурнау является россиянином, сообщили в консульстве.
В консульстве отметили, что в Германии проживает большое количество русскоязычных людей, не являющихся гражданами России, а также тех, кто имеет двойное гражданство, таких жителей власти признают только гражданами Германии, сообщает РИА «Новости».
Вместе с тем, в консульстве готовы оказать задержанному необходимое консульское содействие, если он сам обратится с такой просьбой.
Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.