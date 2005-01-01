Перед запуском «Союза» к МКС решили провести дополнительные проверки

График предстартовой подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур неожиданно изменили для дополнительных проверок, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «еще полторы недели назад вывоз ракеты на стартовый комплекс намечался на 2 апреля, однако затем планы поменялись, и теперь это событие произойдет 1 апреля, передает РИА «Новости».

В ракетно-космической отрасли пояснили, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый – в день вывоза; второй – в день запуска. Между ними – резервный день.

«В циклограмму подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-11» введен еще один стартовый день вслед за днем вывоза. Дело в том, что потребовались дополнительные проверки ракеты, которые невозможно успеть провести в первый стартовый день», – пояснил источник.

Предполагается, что проверки будут закончены 2 апреля, а следующий день станет резервным, сказал источник.

«Прогресс МС-11» должен отправиться к МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме полета, установив новый рекорд.

Напомним, в четверг стало известно, что обломки индийского спутника создали опасность для запуска грузового корабля «Прогресс МС-11».

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