Обломки индийского спутника создали опасность для запуска корабля «Прогресс»

Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11», заявил ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«При любом запуске космические аппараты всю последовательность высот проходят, и в этом случае вероятность не нулевая существует. Столкновение возможно в том числе и для «Прогресса», – сказал он, передает РИА «Новости».

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» с космодрома Байконур намечен на 4 апреля.

Эйсмонт пояснил, что обломки на высоте 300 километров могут просуществовать до полугода, создавая опасность для всех запусков. В то же время он отметил, что безопасности МКС эти обломки, скорее всего, не угрожают.

В среду премьер-министр Индии в обращении к нации сообщил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. По его словам, таким образом Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай, которые, как утверждает Моди, также имеют такие возможности.