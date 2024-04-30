Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Ребенок погиб при падении дерева в КЧР
В Карачаево-Черкесской республике малолетний мальчик погиб при падении дерева, проводится проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел 29 апреля у реки Муруджу в поселке Домбай, сообщается на сайте ведомства.
На проезжую часть упало дерево, находившийся в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок погиб на месте.
Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.
В 2023 году в Новосибирской области подросток погиб после удара молнии в шалаш.