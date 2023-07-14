Подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области

Подросток погиб после удара молнии в шалаш в Новосибирской области

Один подросток погиб, другой находится в больнице после удара молнии в шалаш, где мальчики находились во время грозы в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщил глава района Олег Королев.

По его словам, один мальчик погиб, другой попал в больницу, во время непогоды они были в шалаше, передает ТАСС.

Чиновник рассказал, что днем в четверг в районе была сильная гроза. Мальчики-пастухи находились в шалаше, когда в него ударила молния. По предварительным данным, молния могла попасть в шалаш, потому что подростки пользовались телефонами.

В пресс-службе СК по региону сообщили, что погибшему мальчику было 16 лет, его тело обнаружили с признаками поражения электрическим током, 13-летний мальчик госпитализирован с аналогичными травмами. По данным следствия, мальчики спрятались от дождя под деревом.

Ранее в Башкирии 53-летнюю женщину, собиравшую березовые веники в лесу, убило молнией.