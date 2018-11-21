Ученые предупредили о вероятном взрыве в Млечном пути

Международная команда астрофизиков нашла в одном из созвездий Млечного пути двойную звездную систему, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.

Система в созвездии Наугольника располагается на расстоянии примерно 8 тыс. световых лет от Земли и состоит из двух ярчайших звезд. По мнению ученых, одна из них находится на грани сильного взрыва сверхновой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

«Мы сразу поняли, что имеем дело с чем-то исключительным: яркость по всему спектру просто зашкаливала. А когда мы увидели поразительный шлейф из пыли вокруг этих звезд, решили назвать систему «Апоп» в честь громадного змея и главного врага Ра – бога Солнца из египетской мифологии», – рассказал один из авторов исследования астроном Джо Каллингэм.

По словам астрономов, ранее в нашей галактике не фиксировались гамма-всплески. Одна из звезд Апопа может стать первым мощным взрывом в ней. Впрочем, исследователи добавляют, что система Апоп направлена не на Землю – а значит, опасность планете не грозит.