Боевая платформа «Бумеранг» на испытаниях превзошла заданные характеристики

Перспективная колесная платформа «Бумеранг» превзошла установленные показатели при выполнении предварительных испытаний, заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

«Машина показывает себя так, как мы и ожидали. Все заявленные характеристики подтверждаются. В частности, на ходовых испытаниях были не только подтверждены показатели, заложенные в ТЗ, но и несколько превышены», – приводит его слова РИА «Новости».

В частности, речь идет о скоростных показателях и характеристиках, которые касаются преодоления препятствий.

Также Красовицкий отметил, что уже в этом году Минобороны начнет государственные испытания новых машин на этой платформе после того, как «Бумеранг» получит литеру «О».

«Бумеранг» – это перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК, на основе которой была создана одноименная боевая машина. Впервые ее представили в 2015 году на параде Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что боевую машину пехоты на колесной платформе «Бумеранг» могут оснастить модулем «Кинжал» с 57-мм пушкой и ракетами «Атака».