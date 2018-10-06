БМП «Бумеранг» могут вооружить модулем «Кинжал» и ракетами «Атака»

Боевую машину пехоты (БМП) на колесной платформе «Бумеранг» могут оснастить модулем «Кинжал» с 57-мм пушкой и ракетами «Атака», сообщили в пресс-службе разработчика платформы – «Военно-промышленной компании» (ВПК).

В пресс-службе ВПК отметили, отвечая на соответствующий вопрос, что «по грузоподъемности и энерговооруженности «Бумеранг» обеспечивает установку боевого модуля «Кинжал», передает ТАСС.

Там добавили также, что платформа «Бумеранга» позволяет быстро создавать разные версии. Вполне вероятно, что заказчик сочтет целесообразным иметь в строю боевые машины на платформе «Бумеранг» и с другими боевыми модулями.

«Бумеранг» – это перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК, на основе которой была создана одноименная БМП.

В базовом варианте машина оснащена боевым модулем с 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами «Корнет».

Дистанционно управляемый модуль «Кинжал» с 57-мм пушкой и противотанковыми ракетами «Атака» в данный момент устанавливается на боевую машину пехоты Т–15 «Армата».