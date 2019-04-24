Стала известна программа Ким Чен Ына в Приморье

В Приморском крае для лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы культурная программа и встречи с простыми жителями.

«Надеюсь, что его пребывание на приморской земле оставит хорошие впечатления, потому что это будет посещение и трудовых коллективов, и культурных центров. Я думаю, ему понравится. Это будет встреча с людьми простыми», – сказал Кожемяко в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».

Также сообщается, что лидер КНДР во Владивостоке пожал руки встречающим его российским официальным лицам: губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову, заместителю министра иностранных дел России Игорю Моргулову, посолу России в КНДР Александру Мацегоре.

По информации издания, Ким Чен Ын, предположительно, остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Автомобиль лидера КНДР заметили отъезжающим от одного из гостиничных корпусов вуза. Уточняется, что на территории ДВФУ усилены меры безопасности.

Напомним, Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидер КНДР со времени вступления в должность в 2011 году приехал в Россию впервые.

Ранее в Кремле сообщили, что главной темой переговоров станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

Ким Чен Ын уже отправился на остров Русский. Он также рассказал о давней мечте побывать в России.