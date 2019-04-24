Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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            Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России

            24 апреля 2019, 10:49

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен радушным приемом на территории России и заявил, что многие годы хотел побывать здесь, сообщает администрация Приморья.

            В сообщении указывается, что «во время состоявшейся на станции Хасан встречи с российской делегацией, куда вошел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель госсовета КНДР подчеркнул, что многие годы мечтал побывать в России», передает РИА «Новости».

            Ким Чен Ын заявил также, что слышал много хорошего о России.

            «Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», – отметил он.

            Северокорейский лидер добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

            «Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом», – подчеркнул он.

            Тем временем сообщается, что бронированный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока.

            Отмечается, что подходы к перрону станции охраняют сотрудники полиции, а проход на виадук закрыт в связи с заявленными северокорейской стороной мерами безопасности. Также, по словам правоохранителей, не рекомендуется делать фото и видео.

            Ким Чен Ын выразил надежду, что его визит в Россию будет полезным. Он также планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным вопросы урегулирования на Корейском полуострове и укрепления сотрудничества.


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