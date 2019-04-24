Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России

Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен радушным приемом на территории России и заявил, что многие годы хотел побывать здесь, сообщает администрация Приморья.

В сообщении указывается, что «во время состоявшейся на станции Хасан встречи с российской делегацией, куда вошел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель госсовета КНДР подчеркнул, что многие годы мечтал побывать в России», передает РИА «Новости».

Ким Чен Ын заявил также, что слышал много хорошего о России.

«Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», – отметил он.

Северокорейский лидер добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

«Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом», – подчеркнул он.

Тем временем сообщается, что бронированный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока.

Отмечается, что подходы к перрону станции охраняют сотрудники полиции, а проход на виадук закрыт в связи с заявленными северокорейской стороной мерами безопасности. Также, по словам правоохранителей, не рекомендуется делать фото и видео.

Ким Чен Ын выразил надежду, что его визит в Россию будет полезным. Он также планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным вопросы урегулирования на Корейском полуострове и укрепления сотрудничества.