Победители конкурса Фонда президентских грантов рассказали о своих проектах

Tекст: Андрей Резчиков

«Это наша девятая победа в конкурсе. Мы много участвуем и побеждаем, хотя бывали и проигрыши. Проект «СВОим помогаем» направлен на реабилитацию и социализацию ребят с инвалидностью на базе инклюзивных мастерских. Оказывая помощь участникам СВО, ребята будут заняты трудовой деятельностью, реабилитацией и включены в актуальную повестку», – рассказала Анна Широкова, основатель некоммерческой организации помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра».

Она отметила, что «Бумеранг добра» находится в небольшом закрытом городе Снежинске в Челябинской области: «В этом году организации исполнилось 11 лет. Наша основная деятельность – всесторонняя помощь людям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Я мама ребенка с инвалидностью, поэтому для меня это личная история».

Также в рамках проекта планируется организовать трудовую занятость для 50 человек с ОВЗ в возрасте 14-45 лет, проживающих в Снежинске. Кроме того, ребятам смогут помогать родственники, волонтеры и наставники. Они будут работать в мастерских: вязать носки, шарфы, шапки и теплые жилеты, шить белье, балаклавы, плести маскировочные сети и браслеты выживания из паракорда, делать окопные свечи, печатать на 3D-принтерах различные расходники для фронта и писать письма бойцам СВО. Затем все это будет отправлено на фронт гуманитарными грузами.

Важно и то, что у НКО «Бумеранг добра» есть соглашение с местным градообразующим предприятием, благодаря чему десять человек с инвалидностью были трудоустроены. Для некоторых из участников программы по сопровождаемому трудоустройству это оказались первые заработанные деньги в возрасте 50 и более лет.

«Родители, которым самим уже за 80, даже не думали, что их дети с такими сложными диагнозами смогут начать работать и получать зарплату. Это самый главный наш показатель за 11 лет. А начинали мы с того, что оказывали помощь маленьким ребятам. Но когда они стали подрастать, то мы поняли, что нужны мастерские, трудовая деятельность, профориентация, вовлеченность в обычную взрослую жизнь. Сегодня одним из направлений деятельности этих мастерских стала помощь участникам СВО», – добавила спикер.

Другой грант – «Голоса погибших кораблей. Москитный флот победы» – будет направлен на поиск и идентификацию торпедных и малых катеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Эти маленькие катера, которые принято называть москитным флотом, несли основную боевую нагрузку в годы войны, а крупный флот в основном защищал своими орудиями Кронштадт и Ленинград», – рассказал автор проекта Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды.

Команда НКО «Разведывательно-водолазный клуб» занимается поиском, документированием и идентификацией погибших в годы ВОВ военных кораблей. Благодаря многолетней поддержке фонда, были найдены все погибшие подводники «и нет экипажей подводных лодок, пропавших без вести». На карту также нанесены все крупные братские подводные захоронения.

В ходе нового проекта будут обследованы приборным и водолазным способом, описаны и идентифицированы шесть кораблей. На основании сплошной видеосъемки команда создаст 3D-модели, также будут отреставрированы наиболее интересные артефакты для музейной экспозиции. Сумма гранта составляет почти 15 млн рублей.

«Важно рассказать историю москитного флота, найти родственников погибших моряков, сообщить им об этих кораблях, дать возможность прикоснуться к истории и узнать для себя что-то новое», – добавил собеседник.

В команде также участвует игумен Иннокентий (Ольховой), эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы. Он занимается подводной съемкой.

Богданов также отметил, что благодаря поддержке фонда, растет качество проектов, что важно для всего некоммерческого сектора. При этом требования к качеству заявок и проектов постоянно повышаются. Спикер добавил, что благодаря тренингу в фонде люди почувствовали в себе уверенность: «Самое главное, что дают различные обучающие курсы и тренинги фонда – это больше уверенности в собственных силах».

По его словам, это не первая победа в конкурсе, в прошлом за счет поддержки фонда посчастливилось найти в российских территориальных водах практически все затонувшие крупные военные корабли и транспортные суда, а также подводные лодки времен Великой Отечественной войны.

Напомним, во вторник были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. Более полутора тысяч некоммерческих организаций получат 4,2 млрд рублей на реализацию значимых социальных проектов. На конкурс было подано почти 11 тыс. заявок из всех регионов страны.

В числе поддержанных – 29 инициатив из воссоединившихся регионов на 51 млн рублей, а в целом для реализации проектов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выделено 241 млн рублей. Отдельное внимание уделено 85 проектам по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, общий объем их поддержки составил 304 млн рублей. В совокупности по Году защитника Отечества фонд поддержал 628 проектов на 2,2 млрд рублей.

В 2025 году через Фонд президентских грантов напрямую профинансированы 3146 проектов НКО на сумму 9,5 млрд рублей. Кроме того, в 82 региона страны направлены 2,2 млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО. Первый конкурс следующего года стартует 1 сентября, проекты можно будет подать на сайте президентскиегранты.рф.